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Pour la nouvelle saison

Keven Lemelin nommé entraîneur adjoint chez les Chevaliers de Lévis

Le nouvelle entraîneur adjoint, Keven Lemelin.
Photo: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA

Le nouvelle entraîneur adjoint, Keven Lemelin.

Les Chevaliers de Lévis ont annoncé, ce mercredi 29 juillet, la nomination de Keven Lemelin au poste d’entraîneur-adjoint. Il viendra épauler l’entraîneur-chef Pier-Luc Giguère au sein de la formation M18 AAA. Keven Lemelin succède à Simon Larouche, qui a récemment gradué avec l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Bien connu dans le hockey lévisien, Keven Lemelin possède plus de 10 ans d’expérience comme entraîneur. Il a notamment passé neuf saisons avec les Corsaires de Pointe-Lévy, dans la Ligue de hockey d’excellence du Québec.

Au cours des trois dernières années, il agissait comme entraîneur-chef du M15 AAA Élite des Corsaires. Il détient également un baccalauréat en intervention sportive de l’Université Laval.

Au fil des ans, il a aussi été impliqué dans différentes coupes de la LHJMQ, des catégories M13 à M16, ainsi qu’avec Équipe Québec.

En plus de ses nouvelles fonctions avec les Chevaliers de Lévis, Keven Lemelin conservera son poste de coordonnateur de la structure des Corsaires de Pointe-Lévy.

Le camp d’entraînement des Chevaliers s’amorcera ce mardi 4 août à l’Aréna de Lévis. La prochaine édition de l’équipe sera connue à la fin du mois d’août.
 

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