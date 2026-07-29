Keven Lemelin nommé entraîneur adjoint chez les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers de Lévis ont annoncé, ce mercredi 29 juillet, la nomination de Keven Lemelin au poste d’entraîneur-adjoint. Il viendra épauler l’entraîneur-chef Pier-Luc Giguère au sein de la formation M18 AAA. Keven Lemelin succède à Simon Larouche, qui a récemment gradué avec l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Bien connu dans le hockey lévisien, Keven Lemelin possède plus de 10 ans d’expérience comme entraîneur. Il a notamment passé neuf saisons avec les Corsaires de Pointe-Lévy, dans la Ligue de hockey d’excellence du Québec.

Au cours des trois dernières années, il agissait comme entraîneur-chef du M15 AAA Élite des Corsaires. Il détient également un baccalauréat en intervention sportive de l’Université Laval.

Au fil des ans, il a aussi été impliqué dans différentes coupes de la LHJMQ, des catégories M13 à M16, ainsi qu’avec Équipe Québec.

En plus de ses nouvelles fonctions avec les Chevaliers de Lévis, Keven Lemelin conservera son poste de coordonnateur de la structure des Corsaires de Pointe-Lévy.

Le camp d’entraînement des Chevaliers s’amorcera ce mardi 4 août à l’Aréna de Lévis. La prochaine édition de l’équipe sera connue à la fin du mois d’août.

