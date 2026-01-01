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À Sainte-Marie

La 20e édition du Festival Sportif Desjardins bat des records 

durée 11h00
16 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Des milliers de participants, bénévoles et spectateurs ont pris part à la 20e édition du Festival Sportif Desjardins de Sainte-Marie la semaine dernière.

Cette fin de semaine restera marquée par une année record pour les épreuves de course à pied. Toutes distances confondues, plus de 1 100 coureurs ont pris le départ, dont 700 participants à la course en couleurs.

L'engouement était également au rendez-vous au dekhockey alors que le à tournoi affichait complet avec 61 équipes, à la balle donnée avec 32 équipes et au volleyball de plage avec 154 équipes inscrites.

L’ambiance était aussi présente au soccer avec la participation de plus de 115 équipes. Les autres plateaux sportifs ont accueilli 51 cyclistes, 83 joueurs de tennis et 60 personnes au disc golf. À cela s'ajoutent les quelque 800 élèves du secondaire ayant profité des installations vendredi, ainsi  que de nombreux élèves du primaire venus bouger au Centre Caztel.  

Pour souligner cette 20e édition, plusieurs nouveautés ont été proposées aux festivaliers. Les nouveaux parcours de course à pied, tout comme le nouveau bar Armoire Tardif, installé sous le chapiteau principal, ont été grandement appréciés. La zone famille a connu un franc succès en réunissant petits et grands autour d'activités variées tout au long de la fin de semaine.

Enfin, les festivités ont été marquées par la prestation de Rhapsody Orchestra accompagné de  Rémi Chassé, qui a su rassembler la foule dans une ambiance festive. 

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