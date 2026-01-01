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Les Promenades du Vallon

Un parc de loisirs inauguré à Saint-René

durée 08h00
18 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Municipalité de Saint-René et MY Société Immobilière ont procédé ce mercredi à l'inauguration officielle du parc de loisirs Les Promenades du Vallon.

Situé au 974, rue du Boisé à Saint-René, l'endroit comprend une surface multisports dédiée au dek hockey et au basketball, un parcours psychomoteurs et des balançoires. Le parc est également équipé de mobilier urbain et aménagé sur un terrain soigneusement préparé.

« Aujourd'hui nous inaugurons plus qu'un parc, nous créons un lieu de rencontre, de loisirs et de rassemblement qui profitera à notre communauté pendant de nombreuses années », a souligné avec enthousiasme le nouveau maire de la municipalité, Berthier Grondin. 

Ce projet, entièrement administré et financé par MY Société Immobilière et ses commanditaires, avec l’autorisation du conseil municipal, contribue au bien-être des familles et soutient des valeurs importantes telles que l’activité physique et le plaisir. Le promoteur du développement résidentiel Les Promenades du Vallon souhaitait offrir à la population un parc complet dès les premières années de vie du développement.

« On voulait offrir à notre développement un beau parc et c'est mission accomplie », a souligné Maude Champagne de MY Société. « C'est une belle fierté de voir qu'il y a déjà des familles et des jeunes qui ont adopté l'endroit. »

Il représente un investissement de 250 000 $, dont 90 000$ ont été financés par des commanditaires de la communauté, incluant des travaux offerts sous forme de contributions non monétaires par certains entrepreneurs. Cette mobilisation témoigne d’une volonté commune d’offrir à la communauté des espaces récréatifs de qualité.

« Ce parc est le résultat d'une collaboration réussie », a conclu le maire, qui a promis que de nouveaux projets verraient le jour dans les années à venir à Saint-René.

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