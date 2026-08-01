Nicolas Poulin a couru 100 km à travers la Beauce

Après avoir relié Saint-René au Château Frontenac en courant l’été dernier, Nicolas Poulin s’est lancé cette année le défi de courir 100 km à travers la Beauce.

Un défi qu’il a relevé en 13 heures et 32 minutes ce jeudi 30 juillet. À partir de son domicile à Saint-René, il a fait une boucle en traversant notamment Saint-Martin, Saint-Honoré-de-Shenley, La Guadeloupe, Saint-Éphrem, Saint-Victor, Beauceville et Saint-Georges. Nicolas a ainsi couru 101 kilomètres précisément, avec 1052 m de dénivelé positif.

« J’avais imaginé un trajet qui faisait le tour des villes et des villages de la Beauce, je me suis dis que ce serait un beau défi », a-t-il confié en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Durant son aventure, plusieurs citoyens lui ont offert du soutien en lui apportant de l’eau ou des collations. « Dès le départ, il y a quelqu’un qui m’avait préparé une boîte à lunch sur sa galerie, un peu plus loin quelqu’un m’a déposé une bouteille d’eau, etc. J’avais invité le monde à faire preuve de solidarité et ça a bien embarqué », s’est-il réjouit.

Notons que l’athlète n’avait jamais testé son tracé auparavant et s’est laissé surprendre par le dénivelé entre Saint-Victor et Beauceville. « Après Saint-Éphrem je ne connaissais pas vraiment et quand j’ai vue les côtes qu’il y avait là, entre Saint-Victor et Beauceville, je ne m'y attendais pas. C’est la partie la plus difficile que j’ai faite », a admis Nicolas en riant. Il a aussi trouvé rudes les dernières montées pour rejoindre son domicile à Saint-René. Le Beauceron est tout de même fier, car sa performance est meilleure que l’an dernier.

« J’ai bien fait ça et je n’ai pas de blessures », a conclu Nicolas avec enthousiasme. Son secret c’est de bien se préparer et de conjuguer la musculation à la course durant les entraînements.

Pour son prochain défi du genre, l’année prochaine, Nicolas restera peut-être encore en Beauce. Quoi qu’il en soit, il aimerait faire plus de 100 km et ajouter quelques villages à son itinéraire.