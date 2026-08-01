Défi annuel
Nicolas Poulin a couru 100 km à travers la Beauce
Après avoir relié Saint-René au Château Frontenac en courant l’été dernier, Nicolas Poulin s’est lancé cette année le défi de courir 100 km à travers la Beauce.
Un défi qu’il a relevé en 13 heures et 32 minutes ce jeudi 30 juillet. À partir de son domicile à Saint-René, il a fait une boucle en traversant notamment Saint-Martin, Saint-Honoré-de-Shenley, La Guadeloupe, Saint-Éphrem, Saint-Victor, Beauceville et Saint-Georges. Nicolas a ainsi couru 101 kilomètres précisément, avec 1052 m de dénivelé positif.
« J’avais imaginé un trajet qui faisait le tour des villes et des villages de la Beauce, je me suis dis que ce serait un beau défi », a-t-il confié en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.
Durant son aventure, plusieurs citoyens lui ont offert du soutien en lui apportant de l’eau ou des collations. « Dès le départ, il y a quelqu’un qui m’avait préparé une boîte à lunch sur sa galerie, un peu plus loin quelqu’un m’a déposé une bouteille d’eau, etc. J’avais invité le monde à faire preuve de solidarité et ça a bien embarqué », s’est-il réjouit.
Notons que l’athlète n’avait jamais testé son tracé auparavant et s’est laissé surprendre par le dénivelé entre Saint-Victor et Beauceville. « Après Saint-Éphrem je ne connaissais pas vraiment et quand j’ai vue les côtes qu’il y avait là, entre Saint-Victor et Beauceville, je ne m'y attendais pas. C’est la partie la plus difficile que j’ai faite », a admis Nicolas en riant. Il a aussi trouvé rudes les dernières montées pour rejoindre son domicile à Saint-René. Le Beauceron est tout de même fier, car sa performance est meilleure que l’an dernier.
« J’ai bien fait ça et je n’ai pas de blessures », a conclu Nicolas avec enthousiasme. Son secret c’est de bien se préparer et de conjuguer la musculation à la course durant les entraînements.
Pour son prochain défi du genre, l’année prochaine, Nicolas restera peut-être encore en Beauce. Quoi qu’il en soit, il aimerait faire plus de 100 km et ajouter quelques villages à son itinéraire.
À lire également
Nicolas Poulin relie Saint-René au Château Frontenac à la course
RECOMMANDÉS POUR VOUS
De coéquipiers à entraîneurs: le pari réussi de Mathieu Gagnon et William Leblanc
Sur la glace de l'aréna de Beauceville, en ce dernier jour de camp, Mathieu Gagnon et William Leblanc regardent leurs jeunes joueurs reproduire, dans un petit match improvisé, les mouvements travaillés toute la semaine. « C'est vraiment le fun à voir », résume Mathieu Gagnon. C'est la conclusion de la toute première édition de l'Académie ...LIRE LA SUITE
Premier match à domicile pour les Chevaliers de Lévis
C’était soir de première pour l’équipe de hockey de Chaudière-Appalaches alors que les hommes de Pier-Luc Giguère faisaient leur entrée en scène à domicile ce vendredi. En présentation d’avant-match, l’organisation des Chevaliers de Lévis a présenté des images du dernier championnat canadien au printemps 2026 et leur ancien ...LIRE LA SUITE
Un match difficile pour les Dragons football
Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges affrontaient les Lasers de la Polyvalente des Sentiers, le vendredi 11 septembre. Le début de match a été difficile pour l’offensive des Dragons, qui n’a bénéficié que de trois possessions au cours de la première moitié de la rencontre. Des erreurs coûteuses les ont placés dans des ...LIRE LA SUITE