Le 24 juin à l'aéroport de Saint-Georges
Retour en images sur L'Aérofête de Beauce
Près de 7 000 personnes se sont réunies ce mercredi 24 juin à l'aéroport de Saint-Georges pour profiter de L'Aérofête de Beauce.
Pendant plus quatre heures, d'impressionnants spectacles se sont enchaînés dans le ciel grâce aux pilotes et parachutistes venus donner le meilleur d'eux-mêmes malgré la météo.
Vivez à nouveau cette folle journée à travers la galerie de photos ci-dessus.
Reportage vidéo:
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