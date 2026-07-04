Défaite 15 à 12
Les Jarrets Noirs s’inclinent malgré une remontée
Les Jarrets Noirs de Beauce se sont inclinés par la marque de 15 à 12 face aux Pirates de Haut-Saint-Charles, ce vendredi 3 juillet.
Malgré un retard important, la formation beauceronne n’a pas baissé les bras et a amorcé une remontée en fin de rencontre. Les Jarrets Noirs ont toutefois manqué de temps pour compléter le retour.
Les buts sur balles ont coûté cher à l’équipe, mais les joueurs ont démontré du caractère jusqu’au dernier retrait.
Jimmy Chabot s’est particulièrement démarqué dans la défaite avec une soirée de trois coups sûrs et quatre points produits.
Les Jarrets Noirs seront de retour devant leurs partisans ce soir, à 19 h, à Saint-Georges, alors qu’ils recevront les Liners de la Rive-Sud.
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