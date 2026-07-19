Avec plus de 40 pilotes attendus
La motoneige sur l’eau revient à Frampton le 8 août
La motoneige sur l’eau sera de retour à Frampton le samedi 8 août, alors que le bassin du Club la Relève Saint-Joseph accueillera la troisième étape de la 39e saison du Circuit de motoneige sur l’eau du Québec.
L’événement se tiendra au 1001, rang 2, et marquera une 20e année consécutive de présence en Beauce. Environ 45 pilotes de la province sont attendus pour cette journée de compétition.
Les amateurs de sports motorisés pourront assister à différentes épreuves, dont des courses en ovale, des courses de drag ainsi que des compétitions de sauts.
Plusieurs pilotes de la région seront à surveiller, dont Michaël Bisson, de Saint-Jacques-de-Leeds, Étienne Couture, de Saint-Pierre-de-Broughton, et Cyril Faucher, de Tring-Jonction.
Le champion en titre de la catégorie Open, Sylvain Labbé, de Thetford, sera également de la partie, tout comme Maxime Thivierge. Des pilotes de Pont-Rouge et de Saint-Raymond, dont Nicolas Matte, Antoine Faucher et Simon-Olivier Lesage, sont aussi attendus.
Les qualifications débuteront à 10 h. Les compétitions auront lieu beau temps, mauvais temps.
L’admission est de 30 $ pour les adultes, de 15 $ pour les jeunes de 13 à 17 ans, et gratuite pour les 12 ans et moins. Un service de bar et de restauration sera offert sur place, en argent comptant seulement. Les spectateurs sont invités à apporter leurs chaises pliantes.
Après Lavaltrie en juin et Victoriaville en juillet, Frampton sera la troisième étape de la saison 2026 du Circuit de motoneige sur l’eau du Québec.
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