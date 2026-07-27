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Baseball: Beauport l’emporte 11-6 face aux Jarrets Noirs
Les Jarrets Noirs de Beauce se sont inclinés 11 à 6 face à Beauport, dans un match écourté à cinq manches.
La rencontre avait pourtant bien commencé pour la formation beauceronne, qui a inscrit trois points dès la première manche. Les Jarrets ont ensuite blanchi Beauport en deuxième manche, notamment grâce au travail de Pavel Veilleux au monticule.
Le match a toutefois basculé en troisième manche lorsque les Jarrets Noirs ont perdu les services de leur lanceur, atteint directement au pied par une balle frappée. Cette blessure est survenue alors que l’équipe devait déjà composer avec l’absence de plusieurs joueurs.
Malgré tout, les Jarrets Noirs ont ajouté trois autres points en quatrième manche pour demeurer dans le match. La relève n’a cependant pas été en mesure de contenir l’attaque adverse, qui a inscrit sept points pour prendre le contrôle de la rencontre.
En attaque, Bernard Parent s’est démarqué avec trois coups sûrs. Benjamin Veilleux et Jimmy Chabot ont également bien fait avec deux coups sûrs chacun.
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