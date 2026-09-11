Plusieurs rendez-vous en Beauce pour la Grande marche du Défi Pierre Lavoie

La Grande marche du Défi Pierre Lavoie sera de passage en Beauce à l’occasion de plusieurs rassemblements le mois prochain.

Cette activité rassemble les communautés partout au Québec pour encourager les saines habitudes de vie. C’est une belle occasion de sortir, de bouger et de se retrouver en famille, entre amis ou avec ses collègues.

À Saint-Benoît-Labre, c’est dans la soirée du 16 octobre qu’aura lieu la Grande marche au départ du centre intergénérationnel Desjardins. Le rendez-vous est donné à 18 h 15 pour s’échauffer sur de la Zumba, avant le départ à 19 h.

À Saint-Georges, l’événement se tiendra le 17 octobre prochain au départ de l’Espace Carpe Diem selon l’horaire suivant:

- dès 9 h: ouverture du site, kiosques d’animation et activités pour toute la famille (maquillage et mascottes),

- dès 9 h 15: animation sur scène : allocutions, spectacle de danse et échauffement en musique,

- 10 h: départ de la Grande marche,

- dès 11 h: service d’une collation sur le site.

Le même jour, une Grande marche se tiendra aussi au Domaine Taschereau - Parc Nature à Sainte-Marie. La rencontre commencera par un échauffement à 9 h 20 avant de partir la marche à 9 h 30.

Du côté de Beauceville, la Grande marche se tiendra le dimanche 18 octobre à partir de 9 h 30 au parc de l’Île Ronde. La journée débutera avec un échauffement sur de la Zumba à 9 h pour partir la marche une demi-heure plus tard.

À Saint-Isidore, une Grande marche est également prévue pour le dimanche 18 octobre au départ du Centre municipal. Un échauffement sur fond musical se tiendra à 9 h 45 pour un départ à 10 h.

Les inscriptions pour ces événements sont accessibles sur le site internet onmarche.com