Plus de 30 équipes attendues au Bacon Bowl

La table est mise pour le Bacon Bowl 300. Samedi, plus de 30 voitures sont attendues dans les puits de l’Autodrome Chaudière pour l’une des grosses courses de la saison en ACT LMS Québec XPN World.

Neuf des dix premiers au championnat ont confirmé leur présence, en plus de plusieurs autres pilotes qui savent très bien se tirer d’affaire à Vallée-Jonction.

Le quart de mille beauceron ne laisse pas beaucoup de temps pour souffler. Sur 300 tours, il faut choisir ses batailles, éviter les accrochages et préserver la voiture pour le sprint final. Le Bacon Bowl se gagne rarement en voulant tout régler dans les premiers tours. Ceux qui sont trop pressés paient parfois très cher pour leur témérité sur circuit qui peut être sans pitié.

La lutte au championnat toujours vivante

Patrick Laperle (#91QC) arrive à Chaudière avec deux victoires et 36 points d’avance sur Michael Lavoie (#78QC). Le pilote de la voiture #91QC a une marge intéressante en tête, mais il devra encore effectuer le travail s’il souhaite conserver sa position. De son côté, Lavoie a terminé dans le top 10 lors des sept programmes disputés jusqu’à présent. Pour resserrer la lutte, il devra maintenir la cadence et garder derrière lui son adversaire tant en qualification qu’en finale afin de recueillir le plus de points possibles. La marge de manœuvre est faible pour Lavoie s’il souhaite dépasser Laperle en tête du classement.

La bataille est encore plus serrée derrière eux. Louis-Philippe Lauzier (#72QC) et Dany Gariépy (#37QC) se présentent à égalité au troisième rang. Les deux ont gagné cette saison et aucun ne voudra laisser l’autre prendre le large. Hugo Paquet (#13QC) demeure tout près. Avec trois top 5, il occupe le cinquième rang et constitue une réelle menace pour les vétérans.

Avec au moins 30 voitures sur la piste, les meneurs devront toutefois composer avec bien plus que leur lutte aux points. Chaque voiture placée entre deux rivaux à l’arrivée pourrait faire une différence importante sur la suite des choses.

Quelques habitués du Bacon Bowl veulent leur part du gâteau

Raphaël Lessard (#87QC) revient après avoir remporté les quatre dernières éditions du Bacon Bowl. Patrick Laperle et Jonathan Bouvrette (#41QC), eux aussi d’anciens gagnants, savent exactement ce qu’il faut pour traverser ces 300 tours et se retrouver encore dans le coup à la fin.

Jeff Côté (#51QC) arrive avec une motivation bien différente. Champion de la Série ACT LMS Québec XPN World en 2025, le pilote de Beauceville n’a pourtant jamais gagné le Bacon Bowl. Quatrième en 2024, il a déjà été parmi les meneurs sans réussir à mettre la main sur le prestigieux trophée. On connaît bien le pilote beauceron. S’il est du départ samedi, ce n’est certainement pas pour jouer les figurants surtout après avoir reconstruit sa voiture précisément pour cette course. Est-ce que Côté arrivera à mettre derrière lui une saison parsemée d’embuches pour enfin prendre dans ses mains le petit porcelet rose à la fin de l‘épreuve? Même si ces chances sont bonnes sur ce circuit, il doit s’attendre à une opposition plus que féroce.

Sébastien Couture (#03QC) a lui aussi de bons souvenirs de cette course. Couture avait terminé troisième l’an dernier après avoir passé une bonne partie de la soirée parmi les meneurs. Il est de ceux qui rebondissent sans s’annoncer d’avance. Il demeure un candidat sérieux pour remporter cette course s’il applique la même recette de l’an dernier.

Trois cents tours pour départager le plus rusé des compétiteurs

Sur le quart de mille de Vallée-Jonction, le trafic fera rapidement partie de la course. Certains voudront attaquer tôt, d’autres préféreront attendre que le peloton se disperse. Une chose est certaine, il faudra faire attention aux incidents qui marquent parfois ce genre d’événement.

Les têtes d’affiche seront bien entourées. Des vétérans, des pilotes occasionnels et plusieurs recrues complètent une liste bien garnie. Bien malin celui qui peut prédire lequel d’entre eux réussira à remporter les grands honneurs de l’une des courses de stock-car les plus spectaculaires présentées en sol canadien. La table est mise pour tout un Bacon Bowl 300 de la Série ACT LMS Québec XPN World.

Le rendez-vous est fixé ce samedi 12 septembre à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Les 30 présences confirmées

Rédaction: Rock Bouffard, responsable des communications