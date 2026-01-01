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Saison 2026-2027

Hockey: Michaël Beaudoin devient entraîneur adjoint des Condors

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27 juillet 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Michaël Beaudoin a été recruté au poste d'entraîneur adjoint de l'équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches.

Pour la saison 2026-2027, il sera donc aux côtés de Toby Lafrance, entraîneur chef.

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le hockey, Michaël a évolué autant sur la glace que derrière le banc. Après 15 saisons comme arbitre au niveau élite, il a poursuivi son parcours comme entraîneur, notamment avec les Forestiers d'Amos (M18 AAA), après des passages à Lévis  (M15 AAA) et au niveau M18 BB.

« Reconnu pour son leadership, sa rigueur et son souci du développement des joueurs, il viendra compléter à merveille notre équipe d'entraîneurs », a mentionné l'organisation dans une publication sur le réseau social Facebook.

Notons que l'équipe vivra son premier affrontement sur la glace le mercredi 19 août face au Titan de Princeville, au Centre Sportif Paul-de-la-Sablonnière. Les premiers matchs à domicile suivront, avec le match retour contre le Titan le samedi 22 août à l'aréna EJM / René Bernard de Beauceville, puis le samedi 29 août, face à l'Éverest de la Côte-du-Sud, au Centre sportif Lacroix Dutil de Saint-Georges.

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