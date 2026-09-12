Saison régulière
Défaite de 5-1 pour les Condors en ouverture de la saison à Longueuil
Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont connu des débuts difficiles en saison régulière, s'inclinant 5-1 face au Collège Français de Longueuil, ce vendredi soir.
Longueuil a ouvert la marque en avantage numérique dès la première période, Samuel Beaulieu profitant d'une supériorité numérique à 12:03 pour tromper la vigilance des Condors, avec l'aide de Pierre-Olivier Denis et Maxime Lafond.
Le deuxième tiers a été fatal aux Beaucerons. Benjamin Lefebvre a doublé l'avance de Longueuil à peine 1:35 après le début de la période, puis Thomas Favreau a porté le score à 3-0 à 10:01, aidé de Samuel Biakabutuka et Alexis Poirier.
L'écart s'est creusé davantage en troisième période. Étienne Giroux a inscrit le quatrième but de Longueuil à 1:24, avant que Pierre-Olivier Denis n'ajoute son deuxième point du match en marquant à 1:57, portant le pointage à 5-0.
Les Condors ont finalement évité le blanchissage grâce à Anthony Breton, qui a inscrit son premier but de la saison à 3:24, avec des passes de Logan Poulin et Hayden Pouliot.
Les Beaucerons n'auront pas le temps de s'attarder sur ce revers car l'équipe disputera son match d'ouverture à domicile dès ce dimanche 13 septembre, à 14h, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.
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