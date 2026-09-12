Les Chevaliers s'inclinent en tir de barrage

Après une pause d’une semaine, les Chevaliers se dirigeaient vers Gatineau afin d’affronter l’Intrépide pour une première fois en deux ans en Outaouais. Nicolas Charbonneau obtenait son premier départ dans l’uniforme lévisien, tout comme Noah Jacques, qui intégrait l’alignement de Pier-Luc Giguère.

C’est un départ plutôt lent de la part des Chevaliers, qui semblent avoir les jambes lourdes, et le jeu physique de Gatineau ébranle les Lévisiens.

Chaque formation obtient une attaque à cinq, mais ne peut en profiter. Cependant, les Gatinois s’inscrivent au tableau indicateur avec le but d’Anthony Mazerolle, qui a récupéré une rondelle libre. 1-0 Gatineau après 20 minutes. Le groupe d’entraîneurs de Lévis a probablement parlé fort dans le vestiaire, car les Chevaliers se réveillent en deuxième période, portés par leurs vétérans.

Tout d'abord, Malek Bélanger s’échappe et enfile la rondelle entre les jambières du cerbère. Quelques secondes plus tard, c’est le Beauceron Simon Delarosbil qui loge la rondelle dans la lucarne pour donner l’avance aux siens.

Le vent tourne et c’est Lévis qui l’a dans le dos. Le troisième engagement est partagé entre les deux formations du circuit Lévesque, mais c’est l’Intrépide qui nivelle le pointage grâce à un but de Xavier Larivière. Nicolas Charbonneau aimerait certainement revoir ce tir provenant de la ligne des buts.

C’est l’impasse et une période supplémentaire à 3 contre 3 est nécessaire. Alexandre Paradis s’échappe devant Lesage, mais perd le contrôle de la rondelle et ne peut donner la victoire aux Chevaliers. Direction les tirs de barrage. Aucun joueur des Chevaliers ne réussit à marquer, tandis que du côté de Gatineau, c’est de nouveau Xavier Larivière qui trouve le fond du filet pour jouer les héros. Marque finale : 3-2 Gatineau.

Les trois étoiles de la partie : 1ʳᵉ étoile : Eloik St-Denis (Intrépide) 2ᵉ étoile : Simon Delarosbil (Chevaliers) 3ᵉ étoile : Émile Doyon (Intrépide)

L’action reprend dès ce samedi avec une partie à 14 h, de nouveau au Complexe Branchaud-Brière de Gatineau.