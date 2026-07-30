L’Association de Baseball Beauce-Nord fête ses 10 ans avec un match spécial

L’Association de Baseball Beauce-Nord soulignera ses 10 ans d’existence avec un événement spécial, le samedi 8 août à 19 h, au Stade Julien-Faucher de Sainte-Marie.

Pour l’occasion, les amateurs de baseball pourront assister à un match du Circuit Rodger Brulotte, le plus haut niveau de baseball junior au Québec, entre les Alouettes de Charlesbourg et les Diamants de Québec.

Fondée en 2016, l’Association de Baseball Beauce-Nord a contribué au développement du baseball dans la région de la Nouvelle-Beauce au cours de la dernière décennie. « On avait une vision. Aujourd’hui, on est très heureux de voir l’engouement qui est en progression d’année en année », a souligné François Lehouiller, fondateur de l’Association.

En 2026, près de 300 jeunes de la région, âgés de 4 à 22 ans, évoluent au sein de l’organisation. Ils portent les couleurs du Torrent, des Mystiques, des Orioles ou des Combattants durant la saison estivale. Au-delà du développement sportif, l’ABBN souhaite offrir aux jeunes un milieu où ils peuvent progresser, créer des liens et acquérir des valeurs qui dépassent le terrain de baseball.

L’Association contribue aussi à la relève locale en offrant un emploi à plus d’une quarantaine de jeunes comme arbitres ou marqueurs. Cette implication leur permet de vivre une première expérience de travail dans un contexte sportif et communautaire.

Le président de l’Association, Olivier St-Cyr, souligne l’importance du soutien des familles et des bénévoles dans la vitalité de l’organisation. « Un merci tout spécial à nos parents et bénévoles. Grâce à leur engagement, nos jeunes passent des étés exceptionnels et profitent d’un encadrement de qualité. Leur présence et leur énergie font une immense différence et nous permet d’avoir une organisation solide », a-t-il mentionné.

Pour rappel l’Association de Baseball Beauce-Nord est un organisme sans but lucratif membre de la Ligue de baseball de la région de Québec. Elle dessert sept municipalités de la Nouvelle-Beauce. Depuis 2023, l’ABBN organise également le Tournoi 11U Desjardins Nouvelle-Beauce, qui accueille une vingtaine d’équipes de classe A et B provenant de différentes régions du Québec.

Le match du 8 août au Stade Julien-Faucher sera donc l’occasion de célébrer une décennie de baseball en Beauce-Nord, tout en mettant en valeur le parcours d’une association qui continue de grandir avec les jeunes de la région.

