Un match de 13 buts
Les Condors gagnent un premier duel à domicile mouvementé
Après la traditionnelle cérémonie de présentation des joueurs, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont disputé tout un spectacle devant leurs partisans, ce dimanche, l'emportant 8-5 face au Titan de Princeville au terme d'un match de haute intensité où les deux équipes se sont répondu coup pour coup.
Le Titan a donné le ton dès l'entame de la rencontre, Zachary Duhamel ouvrant la marque à peine 24 secondes après la mise au jeu initiale, aidé d'Eliot Arseneault et Isaac Lacerte. Les Condors ont répliqué rapidement par l'entremise de Thomas Aubin, qui a nivelé la marque à 3:21 sur une passe de Charles Deragon.
Le Titan a toutefois repris les devants moins de dix secondes plus tard grâce à un deuxième but de la soirée pour Malik Houle. Les Beaucerons ont égalé une seconde fois à 12:30 en avantage numérique, Lucas Morin en profitant sur une aide de Noah Boily, avant que Justin Breton ne procure l'avance aux Condors à 15:32 pour clore la période.
Les Condors ont creusé l'écart tôt en deuxième période, Justin Breton inscrivant son deuxième but du match en avantage numérique dès 1:15, avec l'aide de Maxime Lambert et Olivier Boutin. Le Titan a toutefois réagi, Alexis De Almeida ramenant son équipe à un but à 11:21, puis Zachary Duhamel complétant son doublé à 12:04 pour créer l'égalité 4-4 avant la deuxième pause.
Le troisième vingt a offert son lot de rebondissements. Malik Houle a complété son tour du chapeau à 1:11 en avantage numérique pour redonner les devants au Titan, avant que Maxime Lambert ne réplique à son tour à 5:31, également en supériorité numérique, pour égaler la marque 5-5.
Les Condors ont ensuite pris le contrôle du match pour de bon. Yan Riviere a redonné l'avance aux siens à 7:42 sur des passes de Hayden Pouliot et Olivier Boutin, puis Maxime Lambert a inscrit son deuxième filet de la rencontre à 12:46. Élie Champagne a fermé le livre en toute fin de match, à 19:36, en désavantage numérique et dans un filet désert, portant le score final à 8-5.
Les Condors, qui présentent maintenant une fiche de 1-1 en saison régulière, seront de retour à l'action dès ce vendredi 18 septembre, alors qu'ils accueilleront les Rangers de Montréal à Saint-Georges à compter de 20h. L'équipe enchaînera dès le lendemain avec un match sur la route face au Phoenix de Montréal, à 16h.
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