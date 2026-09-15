Les Condors arrachent la victoire aux Nordiques dans les derniers instants

Les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches ont forcé les Nordiques du Collège Lionel-Groulx à s'avouer vaincus par la marque de 27 à 24, dimanche après-midi à Saint-Georges.

Tirant de l’arrière 24 à 13 avec moins de 25 secondes au cadran, l’équipe beauceronne a inscrit deux touchés dans les derniers instants, récupérant au passage un botté court, pour renverser l’issue de la rencontre.

« Il aurait été facile de baisser la tête lorsque nous tirions de l'arrière, mais nos joueurs ont continué à se battre. Nous avons fait les jeux qu'il fallait au moment où la marge d'erreur était pratiquement inexistante. C'est une victoire qui démontre beaucoup de caractère », a souligné Marc Loranger, entraîneur-chef des Condors.

L’attaque frappe au moment décisif

Acculée au pied du mur en fin de rencontre, l'attaque des Condors a trouvé une façon de faire basculer le match. Portée par son jeu aérien, elle a réussi les gros jeux nécessaires pour renverser la vapeur lorsque l'enjeu était à son plus fort.

Le quart-arrière Elliott Poulin a mené l’offensive en complétant 19 de ses 36 passes pour des gains de 281 verges et deux touchés. Il a également fait avancer les chaînes au sol avec des gains de 34 verges.

Les Condors ont trouvé une façon de frapper rapidement lorsque l'occasion s'est présentée. Noa Gilbert a atteint la zone des buts sur une passe de 90 verges, tandis que Raphaël Jalbert a capté une passe de 47 verges pour le touché décisif à la toute fin de la rencontre. Ce dernier avait également marqué sur une course d’une verge. Adam Giguère a complété la production offensive avec un touché sur une course de deux verges.

Boivin-Lachance mène la charge défensive

Malgré les 24 points accordés, la défensive des Condors a multiplié les arrêts importants pour garder son équipe à portée de victoire jusqu'à la toute fin. Nommé joueur du match en défensive, Hayden Boivin-Lachance a été au cœur de l’action avec sept plaqués solos, huit plaqués assistés et deux passes rabattues.

Sur la ligne de mêlée, Mathias Bernard a encore une fois imposé sa présence. Il a cumulé cinq plaqués solos, six plaqués assistés, un sac du quart et quatre plaqués pour pertes.

Place au traditionnel match des retrouvailles

Les Condors retrouveront leur terrain le samedi 19 septembre à 19 h 30 pour croiser le fer avec les Faucons du Cégep de Lévis à l’occasion du traditionnel match des retrouvailles.

Un tailgate d’avant-match permettra aux anciennes générations de Condors de renouer avec leur équipe, de partager leurs souvenirs et de célébrer l’histoire du programme de football beauceron. La soirée sera également marquée par une nouvelle intronisation au Temple de la renommée des Condors football.

Les billets seront disponibles à l’entrée au coût de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les personnes étudiantes. L’entrée sera gratuite pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte. Le public pourra également visiter la boutique Condors et se ravitailler au kiosque tenu par l’équipe féminine de rugby des Condors.

Ailleurs en Division 2

Les Islanders du Collège John Abbott ont eu le dessus 33 à 30 sur Les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit. Les Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe ont dominé les Nomades du Collège Montmorency par la marque de 32 à 7. Les Diablos du Cégep de Trois-Rivières ont signé une victoire de 15 à 9 face au Noir et Or du Cégep de Valleyfield, tandis que les Faucons du Cégep de Lévis ont vaincu les Volontaires du Cégep de Sherbrooke 26 à 16.