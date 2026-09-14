Polyvalente Benoît-Vachon
Football: un doublé pour l'Embâcle à Sainte-Marie
Le stade duBreton de la Polyvalente Benoît-Vachon était l'hôte de deux affrontements de football samedi après-midi. Les équipes cadette et juvénile de l'Embâcle ont offert tout un spectacle à leurs partisans en remportant chacune leur rencontre.
Les cadets blanchissent les Montagnards
Dans le premier match de la journée, l'équipe cadette de l'Embâcle (1-0) recevait les Montagnards de la Polyvalente de Thetford (0-1). Les locaux ont rapidement donné le ton en inscrivant un touché par la voie aérienne dès les premiers instants du match et n'ont jamais regardé derrière.
À l'attaque, plusieurs joueurs se sont illustrés :
- Joey Audesse : 3 passes de touché;
- Viktor Fecteau : 2 touchés au sol;
- Eliot Giroux: 1 touché au sol et 1 touché par la passe;
- Samuel Asselin : 1 touché par la passe;
- Étienne Cloutier : 1 touché par la passe.
En défensive, Mathis Trudel a connu une performance dominante avec trois sacs du quart-arrière. Marc-Antoine Noreau, Dylan Tremblay et Pascal Dion ont également contribué à cette victoire grâce à leur jeu physique et intense.
Marque finale : Embâcle 40, Montagnards 0.
Les juvéniles reviennent en force contre le Laser
À 15 h, les joueurs juvéniles de l'Embâcle (1-0) accueillaient le Laser de Rochebelle (0-1). Après avoir pris les devants tôt dans la rencontre, les représentants de la Beauce ont vu leurs adversaires revenir dans le match avant de s'emparer d'une avance de 23 à 22 au troisième quart.
Face à l'adversité, l'Embâcle a démontré beaucoup de caractère pour reprendre le contrôle de la rencontre et filer vers la victoire.
Maxime-Olivier Morin a été l'un des grands artisans du gain avec trois touchés au sol et un touché par la passe. Le receveur Louis-Félix Labbé s'est lui aussi démarqué grâce à plusieurs jeux importants, incluant un touché par la voie aérienne. De son côté, le quart-arrière Jérémy Gravel a lancé deux passes de touché.
En défensive, Nolen Magher a réussi une interception cruciale au quatrième quart, un jeu clé qui a permis à l'Embâcle de reprendre les devants pour de bon.
Marque finale : Embâcle 37, Laser 23.
Les benjamins également en action
Plus tôt dans la journée, l'équipe benjamine de l'Embâcle participait à un jamboree disputé à Saint-Georges. Composée de joueurs de première et deuxième secondaire, la formation a également connu une excellente journée.
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