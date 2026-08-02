Jonathan Ferland promu entraîneur associé des Voltigeurs

L'ancien entraîneur-chef des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Jonathan Ferland a récemment été promu au poste d’entraîneur associé des Voltigeurs de Drummondville.

Arrivé à Drummondville à l’été 2025 à titre d’entraîneur adjoint, le natif de Sainte-Marie a rapidement laissé sa marque au sein de l’organisation grâce à son leadership, son professionnalisme et sa capacité à établir des relations de confiance avec les joueurs. Son implication quotidienne dans le développement des athlètes, sa vision du jeu ainsi que son apport au sein du personnel hockey lui valent aujourd’hui cette promotion.

« Dès son arrivée avec notre organisation, Jonathan a démontré qu’il possédait toutes les qualités que nous recherchons chez un entraîneur. Son expérience, sa rigueur et sa compréhension du jeu ont eu un impact immédiat sur notre groupe. Cette promotion est une reconnaissance pleinement méritée et témoigne de la confiance que nous avons envers lui pour continuer à faire progresser notre équipe », a souligné Yanick Lemay, directeur-gérant.

Fort d’un parcours de joueur ayant disputé plus de 245 matchs dans la LHJMQ, cinq saisons dans la Ligue américaine ainsi que plus d’une décennie de hockey professionnel en Europe, Jonathan met à profit une riche expérience acquise autant sur la glace que derrière le banc. Avant de se joindre aux Voltigeurs, il occupait notamment les fonctions d’entraîneur-chef et de directeur général des Condors du Cégep Beauce-Appalaches pendant plusieurs saisons. Il est également détenteur d’une maîtrise en gestion du sport, complétée au cours de ses dernières années comme joueur-entraîneur en Europe.

« Je suis très reconnaissant envers Yanick, Mathieu et l’organisation pour la confiance qu’ils m’accordent. Dès mon arrivée à Drummondville, j’ai senti que je faisais partie d’une organisation qui vise l’excellence dans tout ce qu’elle entreprend. C’est un privilège de poursuivre ce travail auprès de nos joueurs et de contribuer à la poursuite de la culture que nous bâtissons ensemble », a mentionné le Beauceron.

Avec cette promotion, le personnel d’entraîneurs des Voltigeurs est désormais complété pour la saison 2026-2027.