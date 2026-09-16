Polyvalente de Saint-Georges
Un match difficile pour les Dragons football
Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges affrontaient les Lasers de la Polyvalente des Sentiers, le vendredi 11 septembre.
Le début de match a été difficile pour l’offensive des Dragons, qui n’a bénéficié que de trois possessions au cours de la première moitié de la rencontre. Des erreurs coûteuses les ont placés dans des situations difficiles.
Au retour de la pause de la mi-temps, les Beaucerons se sont mis en marche et ont réduit l’écart à 21-13 en faveur des Sentiers. Toutefois, cet effort de dernière minute n’aura pas été suffisant. Le manque de discipline et les revirements ont finalement contribué à la défaite des Dragons, qui se sont inclinés par la marque de 30 à 15.
L’entraîneur-chef, Carl Dallaire, juge que ce match doit servir d’exemple à son équipe. Il souhaite que ses joueurs retiennent la leçon qu’il ne faut jamais abandonner. Il souligne également que les joueurs doivent apprendre à revenir de l’arrière et à mieux protéger le ballon.
Malgré les difficultés rencontrées, certains joueurs ont fait preuve de résilience. Parmi eux, le porteur de ballon Jacob Paquet a cumulé 154 verges au sol, en plus d’inscrire deux touchés. Le secondeur Noah Roy a réalisé huit plaqués, dont trois pour des pertes. De son côté, le demi défensif Théo Boulanger a effectué sept plaqués, dont deux pour des pertes, en plus de provoquer un échappé qui a été recouvré par la défensive des Dragons.
Les Dragons profiteront maintenant d’une semaine de repos avant d’affronter le Graal du Collège Clarétain, le 25 septembre à 19 h 30. Le match sera disputé sur le terrain de la Polyvalente de Saint-Georges.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
De coéquipiers à entraîneurs: le pari réussi de Mathieu Gagnon et William Leblanc
Sur la glace de l'aréna de Beauceville, en ce dernier jour de camp, Mathieu Gagnon et William Leblanc regardent leurs jeunes joueurs reproduire, dans un petit match improvisé, les mouvements travaillés toute la semaine. « C'est vraiment le fun à voir », résume Mathieu Gagnon. C'est la conclusion de la toute première édition de l'Académie ...LIRE LA SUITE
Premier match à domicile pour les Chevaliers de Lévis
C’était soir de première pour l’équipe de hockey de Chaudière-Appalaches alors que les hommes de Pier-Luc Giguère faisaient leur entrée en scène à domicile ce vendredi. En présentation d’avant-match, l’organisation des Chevaliers de Lévis a présenté des images du dernier championnat canadien au printemps 2026 et leur ancien ...LIRE LA SUITE
Les Condors gagnent un premier duel à domicile mouvementé
Après la traditionnelle cérémonie de présentation des joueurs, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont disputé tout un spectacle devant leurs partisans, ce dimanche, l'emportant 8-5 face au Titan de Princeville au terme d'un match de haute intensité où les deux équipes se sont répondu coup pour coup. Le Titan a donné le ton dès ...LIRE LA SUITE