Un match difficile pour les Dragons football

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges affrontaient les Lasers de la Polyvalente des Sentiers, le vendredi 11 septembre.

Le début de match a été difficile pour l’offensive des Dragons, qui n’a bénéficié que de trois possessions au cours de la première moitié de la rencontre. Des erreurs coûteuses les ont placés dans des situations difficiles.

Au retour de la pause de la mi-temps, les Beaucerons se sont mis en marche et ont réduit l’écart à 21-13 en faveur des Sentiers. Toutefois, cet effort de dernière minute n’aura pas été suffisant. Le manque de discipline et les revirements ont finalement contribué à la défaite des Dragons, qui se sont inclinés par la marque de 30 à 15.

L’entraîneur-chef, Carl Dallaire, juge que ce match doit servir d’exemple à son équipe. Il souhaite que ses joueurs retiennent la leçon qu’il ne faut jamais abandonner. Il souligne également que les joueurs doivent apprendre à revenir de l’arrière et à mieux protéger le ballon.

Malgré les difficultés rencontrées, certains joueurs ont fait preuve de résilience. Parmi eux, le porteur de ballon Jacob Paquet a cumulé 154 verges au sol, en plus d’inscrire deux touchés. Le secondeur Noah Roy a réalisé huit plaqués, dont trois pour des pertes. De son côté, le demi défensif Théo Boulanger a effectué sept plaqués, dont deux pour des pertes, en plus de provoquer un échappé qui a été recouvré par la défensive des Dragons.

Les Dragons profiteront maintenant d’une semaine de repos avant d’affronter le Graal du Collège Clarétain, le 25 septembre à 19 h 30. Le match sera disputé sur le terrain de la Polyvalente de Saint-Georges.