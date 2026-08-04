World Hip Hop Dance Championship
La Beauce représentée au Championnat mondial de danse hip-hop
Les Beaucerons Maxime Roy et Anika Drouin, ainsi que leur troupe Maze, ont participé au plus prestigieux championnat mondial de danse hip-hop, le World Hip Hop Dance Championship.
Le concours s'est tenu du 25 juillet au 1er août à Phoenix, en Arizona. La troupe Québécoise a terminé à la 41e position mondiale, sur un classement de 67 équipes. « C'est très bien considérant le niveau des autres équipes! On est très content », a mentionné Maxime Roy. Maze a également terminé première parmi les équipes canadiennes.
Lors du Championnat canadien, à Boucherville en avril dernier, Maze avait terminé en troisième position dans sa catégorie, se qualifiant ainsi pour le championnat mondial.
Rappelons que le groupe Maze a été fondé en juin 2025 par Lauralie Theriault du studio LTZ de Sherbrooke. Il est composé de six danseurs, dont Maxime et Anika qui ont déjà plusieurs succès dans leur discipline, notamment des prix avec l’école de danse Dan-zaa de Beauceville.
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