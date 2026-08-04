Culturisme: Emilie Nadeau remporte une médaille de bronze au Canada

Réputée pour ses talents de photographe, Emilie Nadeau est également une athlète passionnée par le culturisme.

Il y a quelques jours à peine, elle a remporté une médaille de bronze au Championnat national Natural Canada Pro Qualifier à Toronto. Elle a affronté une soixantaine de femmes dans la catégorie Athlète Bikini Master, chez les 40 ans et plus, ainsi que les 45 ans et plus.

« J’ai 49 ans donc j'étais quand même fière d'avoir remporté ce prix parmi des athlètes qui sont plus jeunes que moi pour la majorité », a-t-elle confié en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Cette compétition est organisée chaque année par l’Association canadienne de culturisme (Canadian Physique Alliance). Pour se qualifier au niveau national, il faut d’abord gagner une compétition provinciale. Pour sa part, Emilie a remporté sa première compétition provinciale en 2024, ce qui lui a donc ouvert la porte des nationaux. Ensuite, dès lors que l’athlète atteint le podium, il est automatiquement sélectionné pour l’année suivante.

Des valeurs qui lui parlent

La Beauceronne a commencé à s'entraîner durant la pandémie. Après plusieurs années de préparation, elle a participé à sa première compétition il y a trois ans. « J'ai commencé à m'entraîner très très fort musculairement durant la pandémie. Alors j'ai pris quelques années pour bâtir ma masse musculaire, puis j'ai fait ma première compétition en 2023. »

Plusieurs aspects de ce sport lui plaisent particulièrement. « C'est une discipline qui correspond beaucoup à ma personnalité », a expliqué Emilie. « Ça demande beaucoup d'organisations, de discipline, de la rigueur, d'être précis. Ce sont des aspects qui me correspondent et que j'aime beaucoup. Il y a aussi tout l'aspect nutrition que j'ai toujours adoré, pour essayer de comprendre l'impact de la nutrition sur les performances du corps. C'est quelque chose qui me fascine! Comprendre comment on réussit à développer l'alimentation qui nous permet d'être le plus performant possible pour notre sport. C'est vraiment quelque chose qui m'allume beaucoup. »

Rester naturelle

La Beauceronne concourt dans une catégorie d’athlètes “naturels”. « Ça s'appelle le Natural Canada Pro qualifier parce que, comme le dit l’intitulé, c'est seulement des athlètes naturels, ceux qui n'ont jamais pris de substance comme les stéroïdes. Ça veut dire que ce sont des athlètes qui bâtissent leur masse musculaire juste de façon naturelle.»

Ce qui est différent des compétitions Open qui permettent à des athlètes, qui prennent des produits dopants ou non, de participer.

« Pour des athlètes naturels, c'est vraiment plus difficile de prendre de la masse musculaire évidemment. Mais en même temps, c'est un style de vie, c'est des gens qui tiennent à leur santé, qui sont là pour des motivations peut-être différentes. Il y a aussi la fierté de bâtir un physique qui n’a pas été chargé de produits dopants. C'est toute la recherche de garder l'aspect sain, l’équilibre de vie, etc. »

Des rêves d’évolutions

Pour les prochains mois, Emilie va reposer son corps pour pouvoir ensuite continuer de bâtir sa masse musculaire.

« C’est la saison où on reprend de la masse musculaire, c'est-à-dire qu’on augmente les calories, on reprend un équilibre de vie et on recommence à travailler fort au gym, pour essayer de faire croître la masse musculaire », a précisé celle qui s’entraîne à son domicile pour mieux concilier sa vie professionnelle et personnelle.

Sa prochaine prochaine compétition se tiendra donc dans un an, de retour au Championnat national Natural Canada Pro Qualifier, et ce, avec l’objectif de monter à un autre niveau. « Mon objectif c’est qu'un jour j'obtienne ma carte professionnelle. Ça serait une belle fierté et ça me permettrait d'accéder à un niveau supérieur. Mais sinon je suis heureuse de rester sur le circuit amateur, mais très compétitif en étant au niveau national », a conclu Emilie Nadeau.