Autodrome Chaudière
Le Challenge Beauceron en piste samedi
Les pilotes ACT LMS Québec seront en piste, ce samedi 8 août à l'Autodrome Chaudière, dans le cadre de la présentation du Challenge Beauceron.
Il consistera en une finale de 200 tours, divisée en trois segments, et qui offrira une cagnotte de 10 000 $ au vainqueur.
La journée à l'ovale de Vallée-Jonction sera dédiée à l'Hommage Michel Lessard et comprendra aussi quatre autres programmes de courses.
Ainsi, ils sont déjà 17 pilotes qui ont confirmé leur présence pour prendre part à l’épreuve de 100 tours de la division Nascar Sportsman.
En Nascar Sport Compact Développement, près d'une vingtaine d'inscrits prendront d'assaut la piste pour une finale de 40 tours. À la tête du classement, on y retrouve toujours la recrue Olivier Racine (21), suivi de Zavier Hallé-Cloutier (5). Le classement est plus serré pour la 3e place entre Alex Lavoie (11x), Hugo Poirier (78jr,) Dave Santerre (62), et Mathias Busque (76),
Les pilotes de la division Nascar Sport Compact Senior seront en piste pour leur 5e course de la saison. Seulement cinq points séparent Dale Côté (59) et Éric Desponts (51) pour la lutte à la tête du classement. La finale se complètera en 40 tours.
Enfin, les jeunes enfants, âgés entre 7 et 15 ans, seront aussi au rendez-vous dans la division Mini-Sportsman Élite et Développement.
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