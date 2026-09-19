Premier match à domicile pour les Chevaliers de Lévis

C’était soir de première pour l’équipe de hockey de Chaudière-Appalaches alors que les hommes de Pier-Luc Giguère faisaient leur entrée en scène à domicile ce vendredi.

En présentation d’avant-match, l’organisation des Chevaliers de Lévis a présenté des images du dernier championnat canadien au printemps 2026 et leur ancien capitaine Jacob Boucher était sur place, lui qui a disputé trois saisons avec la formation lévisienne.

À la suite des présentations, c’est Nicolas Charbonneau qui obtient le départ et son vis-à-vis trifluvien est Antoine Brunelle.

Un premier vingt sous le signe de l’intensité alors que les deux équipes ne laissent pas beaucoup d’espace en début de partie. C’est Trois-Rivières qui ouvre la marque en premier lorsque Peyton Triantopoulos-Nadeau déjoue Charbonneau à 13:36. Les 1 022 partisans doivent rester alertes puisque Joseph Vachon enfile l’aiguille pour une première fois cette saison. Des passes sont accordées à Ludovic Plante et Yehor Pyshalko. 1-1 après 20 minutes.

La période médiane commence en force pour Lévis à la suite d’un effort collectif de Jacob Couillard et d’Éloi Aubin qui mène au premier but de Jacob Marcoux. Les Chevaliers ont le vent dans les voiles alors qu’ils s’imposent physiquement, ce qui crée du brasse-camarade entre les deux équipes de la même division. Le numéro 21 trifluvien nivelle la marque à 13:56 pour ramener tout le monde à la case départ.

Les débuts de période se ressemblent pour Lévis : c’est au tour d’Alexandre Paradis de marquer tôt après le retour au jeu, un but inscrit dès 2:16. Le troisième tiers est l’affaire de Nicolas Charbonneau, qui multiplie les arrêts clés pour garder son équipe dans la partie. Malheureusement pour le cerbère n° 33, il ne peut tout faire seul et cède sur un retour de lancer, un but inscrit par Loïc Chauvette. Le billet est rentable pour les spectateurs grâce au jeu de qualité offert dans la Ligue M18 AAA. Lévis accorde un surnombre en fin d’engagement qui mène au quatrième but de Trois-Rivières, signé Hayden Rochette.

Marque finale : 4-3 Trois-Rivières

Le prochain match des Chevaliers aura lieu à Saint-Eustache le dimanche 20 septembre contre les Vikings. La partie sera présentée à 14 h 15 à l'aréna Florian-Guindon.