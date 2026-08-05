Une 7e place pour la golfeuse Josée Doyon

La Beauceronne Josée Doyon a terminé en 7e place du Florida Women’s Open, disputé la fin de semaine dernière à Palm Beach.

En effet, elle a présenté une carte finale de - 1 (73-71-71), à l'issue des trois rondes du tournoi.

« Ça fait du bien au moral, enfin un tournoi sous le par depuis un bout! », a écrit la Georgienne sur sa page Facebook, à l'issue de la compétition. « Mon jeu revient et je suis certaine que je serai encore plus solide que jamais! Notre travail, l’acharnement, le positivisme, la joie de vivre c’est notre clé pour réussir et on va continuer d’y croire! »

L'athlète de 33 ans, qui évolue sur l'Epson Tour (circuit de développement officiel de la LPGA), participera à la Coupe Canada qui sera disputée à Victoriaville du 13 au 16 août.