Patrick Laperle occupe le premier rang du classement

La lutte au championnat de stock-car de la Série ACT LMS Québec XPN World se poursuivra ce samedi 8 août à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, avec la présentation du Challenge Beauceron 200.

Les dix premiers pilotes au classement général ont déjà confirmé leur présence pour cette épreuve de 200 tours.

Le report du CAN-AM 200 au 22 août et du TOMAX 150 de l’Autodrome Saint-Félicien au 5 septembre ont resserré la portion finale du calendrier. Après le Challenge Beauceron 200, les équipes devront donc disputer quatre programmes aux caractéristiques très différentes soit le CAN-AM 200 à Montmagny, le TOMAX 150 à St-Félicien, le Bacon Bowl 300 à l’Autodrome Chaudière le 12 septembre et le Duroking 150, qui mettra un terme au championnat le 19 septembre à Montmagny. Dans ce contexte, aucune équipe ne pourra se permettre une contre-performance samedi prochain.

Laperle mène, mais Lauzier et Lavoie sont toujours à portée

Après quatre épreuves, Patrick Laperle (#91QC) occupe le premier rang au classement. Le vétéran a remporté deux finales et terminé trois fois parmi les cinq premiers cette saison. Son audace et sa constance lui ont permis de prendre les commandes du championnat, mais son avance demeure suffisamment mince pour que la moindre erreur coûte cher.

Louis-Philippe Lauzier (#72QC) occupe le deuxième rang du classement, à seulement 23 points de Patrick Laperle. Déjà victorieux cette saison et auteur de trois résultats parmi les cinq premiers en quatre programmes, le pilote de Saint-Pacôme s’est solidement installé parmi les principaux prétendants au titre. Une récolte importante au Challenge Beauceron pourrait lui permettre de réduire considérablement l’écart et même de quitter Vallée-Jonction avec la position de commande.

L’enjeu sera considérable puisque la récolte maximale de points au cours de ce programme s’élèvera à 105 points, incluant les points bonis offerts pour avoir mené un ou plusieurs tours et ceux qui accompagnent une victoire dans un ou plusieurs segments. À l’inverse, tout pilote complétant au moins un tour de la finale est assuré d’un minimum de 25 points en incluant les qualifications. Avec un écart potentiel aussi important, le classement pourrait être profondément transformé une fois les 200 tours complétés.

Michael Lavoie (#78QC) occupe lui aussi une position de choix au classement. Le pilote de Chicoutimi est le seul des trois meneurs à avoir terminé les quatre premières épreuves dans le top 10. La fougue du pilote du Saguenay pourrait devenir une arme redoutable dans une course où le classement récompensera les pilotes capables de demeurer aux avant-postes du premier au dernier tour.

Un top 10 où rien n’est encore joué

Derrière le trio de tête, le classement demeure tout aussi serré. La recrue Hugo Paquet (#13) occupe le quatrième rang, à seulement trois points de Lavoie. Avec deux top 5, Paquet confirme qu’il peut se montrer menaçant et faire sa place dans le peloton.

Patrick Cliche (#44QC) se présente au cinquième rang avec 371 points, devant Sébastien Couture (#03QC), qui en compte 367. Dany Trépanier (#19QC) suit avec 361 points, tandis que Dany Gariépy (#37QC) occupe le huitième rang avec 347 points. Simon Roussin (#66QC), avec 327 points, et Philippe Poulin (#33P), avec 323 points, complètent le top 10.

Seulement 79 points séparent le meneur du huitième rang, alors que les dix premiers sont regroupés dans un écart de 103 points. Avec cinq programmes au calendrier et des points bonis remis dès samedi, plusieurs scénarios demeurent possibles. Les meneurs chercheront à consolider leur position; leurs poursuivants n’auront d’autre choix que d’attaquer.

Trois segments, deux inversions et deux critères pour remporter la victoire

Le Challenge Beauceron 200 sera disputé selon une formule exigeante. Les 200 tours seront répartis en trois segments de 65, 65 et 70 tours. Les deux premiers segments seront disputés consécutivement, ce qui obligera les équipes à gérer leur équipement sur une première séquence de 130 tours.

Les douze premiers pilotes à franchir la ligne d’arrivée seront inversés entre les segments. Cette procédure offrira de nouvelles occasions aux poursuivants, mais obligera également les pilotes les plus rapides à remonter le peloton à plusieurs reprises. La circulation, les relances et la capacité de dépasser deviendront donc des éléments déterminants dans cette épreuve.

Toutefois, remporter un segment ne garantira pas la victoire de l’épreuve. Le classement final du Challenge Beauceron 200 sera établi selon le résultat cumulatif des trois étapes, mais il faudra aussi avoir remporté un segment pour pouvoir aspiré au titre de vainqueur de cette épreuve. Chaque position gagnée ou perdue comptera, et une seule contre-performance pourrait effacer le travail réalisé au cours des autres segments. En résumé, il faudra remporter un segment et avoir le meilleur résultat au cumulatif pour être déclaré gagnant du Challenge Beauceron 200.

Les dix meneurs accompagnés d’un peloton relevé

En date du 5 août, 20 équipes avaient confirmé leur présence. Aux dix premiers du championnat s’ajouteront notamment Claude Leclerc (#11), Christian Beaulieu (#24), Vincent Rivard (#69), Jimmy Lehoux (#16), Carl Poulin (#57), Jonathan Côté (#07) et William Roberge (#83W), ainsi que les voitures #64 de Tristan Maheux, #27S de Marco Savoie et #16L de Cédric Lemay.

Cette liste regroupe des vétérans qui connaissent parfaitement les particularités du quart de mille beauceron, des pilotes en progression et plusieurs équipes capables de brouiller les cartes. Sur une piste où les luttes à deux et trois voitures de large sont fréquentes, les meneurs au championnat devront composer avec des adversaires qui n’ont rien à perdre.

Le Prix Yvon-Larrivée remis à Michel Lessard

La soirée ne sera pas consacrée uniquement à la lutte au championnat. La Série ACT LMS Québec XPN World procédera également à la remise du Prix Yvon-Larrivée à Michel Lessard, l’un des fondateurs de l’Autodrome Chaudière.

Cette reconnaissance soulignera la contribution d’un bâtisseur qui a participé à l’implantation et au développement d’un site devenu incontournable dans l’histoire du stock-car québécois. Par sa vision, sa générosité et son engagement, Michel Lessard a contribué à offrir aux pilotes de plusieurs générations un lieu où ils pouvaient apprendre, progresser et se mesurer aux meilleurs.

Le fait de présenter cet hommage à l’occasion du Challenge Beauceron 200 permettra de réunir le passé, le présent et l’avenir de l’Autodrome Chaudière. Pendant que Michel Lessard sera honoré pour son apport, les meneurs actuels de la Série ACT LMS Québec tenteront d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la piste.

Une soirée qui pourrait changer le visage du championnat

Le Challenge Beauceron 200 arrive au moment où les calculs commencent à céder la place à l’urgence de performer. Certains pilotes repartiront de Vallée-Jonction avec des ambitions renouvelées; d’autres auront peut-être laissé filer une occasion difficile à reprendre. Une chose est certaine; après le Challenge Beauceron 200, la lutte pour le championnat 2026 pourrait ne plus avoir tout à fait le même visage.

Les amateurs sont invités à suivre les plateformes de la Série ACT LMS Québec et de l’Autodrome Chaudière afin d’obtenir les renseignements concernant l’horaire complet, la billetterie et la liste officielle des pilotes inscrits. Le programme débutera à 15h00.

Rédaction: Rock Bouffard, responsable des communications