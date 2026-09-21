Les Chevaliers complètent la remontée face aux Vikings

Après avoir subi un revers dans les dernières minutes de la rencontre de vendredi, les Chevaliers empruntent le chemin de la Rive-Nord de Montréal pour aller y affronter les Vikings de Saint-Eustache. Guillaume Dumais est le cerbère partant pour Lévis.



Les Vikings attaquent fort au premier vingt et ils ne tardent pas à s’inscrire au pointage avec le but d’Enzo Lévy après un peu plus de 2 minutes et 30 secondes de jeu.



Le même Lévy en ajoute un cinq minutes plus tard, cette fois en avantage numérique. Le prochain but appartient encore aux Vikings et c’est le capitaine William Vincent qui triple l’avance des siens. Une minute plus tard, le vent tourne de bord en faveur des Chevaliers. Simon Delarosbil inscrit le premier des siens, assisté de Joseph Vachon. Ludovic Plante en ajoute un autre à 14 h 52. C'est 3-2 après 20 minutes de jeu.



La deuxième période appartient aux Chevaliers, et ceux-ci prennent le contrôle de la partie en imposant un jeu intense et physique. Tout d’abord, Alexandre Paradis nivelle le pointage sur des passes de Vachon et Marcoux. Justin Cloutier donne l’avance aux Chevaliers grâce à une belle pièce de jeu, accompagné d’Alexy Blanchette. Les Chevaliers ont comblé le retard et mènent par un but après 40 minutes de jeu.

Le début de la troisième période est de nouveau en faveur des Lévisiens avec des buts de Malek Bélanger et Jérémy Patry pour faire 6-3 à mi-période. Les locaux ne vendent pas leur peau avant le signal signifiant la fin de la période et réduisent l’écart à leur tour avec les filets d’Owen Clark-Roy et le troisième de la partie d’Enzo Lévy. Les Chevaliers résistent aux attaques en fin de période et signent leur deuxième victoire de la campagne.

Marque finale : 6-5 Lévis



Le prochain match aura lieu vendredi prochain à 19 h 30, alors que le Rousseau-Royal de Laval-Montréal sera l’équipe adversaire des Chevaliers. Cette soirée sera spéciale, car les Chevaliers de Lévis procéderont au retrait du chandail de Mathieu Olivier avant la rencontre.



Les trois étoiles RDS : 1ʳᵉ étoile : Enzo Lévy (Vikings) 2ᵉ étoile : Simon Delarosbil (Chevaliers) 3ᵉ étoile : William Vincent (Vikings)