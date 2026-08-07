Le Drakkar de Beauce se prépare pour le Challenge de la Chaudière

Le Drakkar de Beauce a franchi la ligne d'arrivée en 4e position lors de l'étape du circuit disputée le 1er août à Trois-Rivières.

L'équipage se prépare maintenant pour la prochaine course de la saison qui se tiendra à Saint-Georges le 16 août à l'occasion du Challenge de la Chaudière.

Pour cette journée toute spéciale, deux bateaux du Drakkar de Beauce prendront le départ. Les rameurs auront ainsi la chance de compétitionner devant famille, amis et partisans. Ils comptent d'ailleurs sur la présence et les encouragements des Beaucerons.

Cette course sera aussi la dernière épreuve du circuit de l'Association des coureurs en rabaska du Québec avant la Classique, un parcours d'endurance de 200 kilomètres entre La Tuque et Trois-Rivières, reconnu comme le défi le plus exigeant et le plus technique de la saison.