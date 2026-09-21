Plus de 1 200 participants au Défi des 4 Versants

Quelque 1 203 participants ont relevé le 13e Défi des 4 Versants Alkegen, qui s'est déroulé à Saint-Elzéar le samedi 19 septembre.

L’événement proposait des tracés pour tous les goûts, allant des parcours de 1 km et 2 km destinés aux plus jeunes coureurs, jusqu’aux parcours plus exigeants de 5,7 km, 12,5 km, 17,7 km et à l’ultime défi de 28 km pour les athlètes chevronnés.

Entre sentiers forestiers et routes rurales offrant des vues panoramiques, la beauté des parcours a de nouveau séduit les participants. Plus de 80 bénévoles étaient également présents tout au long des tracés afin d’assurer le bon déroulement de l’événement et d’accompagner les coureurs du premier au dernier kilomètre.

Derrière cette édition se trouve un comité organisateur qui travaille depuis plusieurs mois afin d’offrir une expérience à la hauteur des attentes des participants. « Tous les membres de l’équipe mettent leur temps, l’énergie et leurs idées à contribution pour faire du Défi des 4 Versants un rendez-vous annuel très attendu par la communauté. C’est cette mobilisation qui fait de l’événement un rendez-vous rassembleur et unique », a signalé Patricia Therrien, présidente du comité organisateur.

Les sommes recueillies durant l'événement (environ 20 000 $) sont réinvesties dans les infrastructures de loisirs de la municipalité.

Il est d'ores et déjà prévu que l'activité reviendra en 2027 pour une 14e présentation.