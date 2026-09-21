Laura et Alyssa Lessard
Deux Beauceronnes brillent au Championnat provincial d'équitation western
Deux cavalières de la Beauce, Laura Lessard, de Saint-Victor, et Alyssa Lessard, de Saint-Georges, se sont illustrées lors de WestFeria Performance, présenté du 17 au 20 septembre au Centre multifonctionnel Richardson de Sorel-Tracy.
Leur association, l'Association équestre de performance de Québec, a terminé au deuxième rang du classement général des associations au terme des quatre jours de compétition.
Laura Lessard a conservé son titre d'Athlète Senior, toutes divisions confondues, pour une deuxième année consécutive. Alyssa Lessard a quant à elle défendu avec succès son titre de Meilleure cavalière de performance Omnium Pro, également pour une deuxième année de suite.
Une troisième cavalière de l'association, Éléonore Bossé, de Saint-Ferdinand, a remporté le titre de Meilleure cavalière en épreuve de ranch chez les 13 ans et moins, en plus de décrocher celui de Meilleure jeune concurrente dans la même catégorie d'âge.
Cette édition de WestFeria Performance, qui réunissait près de 200 cavaliers provenant de sept régions du Québec, marquait le 50e anniversaire du Championnat d'équitation western du Québec.
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