Les Condors s'inclinent de justesse face aux Faucons

Les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches se sont inclinés de justesse par la marque de 14 à 13 face aux Faucons du Cégep de Lévis, samedi soir à Saint-Georges, à l'occasion du traditionnel match des retrouvailles.

Dans un duel où chaque possession avait son importance, les Beaucerons ont livré une solide opposition jusqu'au dernier sifflet devant des gradins bondés.

Malgré le revers, l'attaque des Condors a connu du succès par la voie des airs et a constamment menacé la défensive lévisienne. Le quart-arrière Elliott Poulin a poursuivi sur sa lancée en complétant 29 de ses 40 passes tentées pour des gains de 246 verges et un touché. Il a une fois de plus distribué efficacement le ballon à ses receveurs tout au long de la rencontre.

Sa cible favorite a été Noa Gilbert, qui a capté neuf passes pour des gains de 94 verges. Raphaël Jalbert a également connu un fort match avec six réceptions, dont une pour un touché, tandis que Benjamin Dallaire a ajouté sept attrapés pour 57 verges, permettant aux Condors de convertir plusieurs premiers essais importants.

La tertiaire se distingue

Dans un match où la marge d'erreur était mince, la défensive des Condors a multiplié les jeux clés pour garder son équipe dans la course jusqu'à la toute fin.

Émile Paradis a une fois de plus donné le ton avec quatre plaqués solos, quatre plaqués assistés et deux plaqués pour pertes. La tertiaire beauceronne a également joué un rôle déterminant en provoquant trois interceptions au cours de la rencontre, des jeux qui ont fait rugir la foule à plusieurs reprises. À son premier match de la saison, le demi défensif Nathaniël Fillion a contribué à cet effort avec une interception, en plus d'ajouter trois plaqués solos et deux plaqués assistés à sa fiche.

« Nous aurions aimé offrir cette victoire aux anciennes générations de Condors qui étaient présentes, mais je retiens surtout le caractère de notre équipe. Nous avons livré bataille pendant quatre quarts et nous sommes demeurés dans le combat jusqu'à la toute fin. Ce genre de match se joue souvent sur quelques détails, et nous allons nous servir de cette expérience pour la suite de la saison », a souligné Marc Loranger, entraîneur-chef des Condors.

Une soirée à la hauteur des retrouvailles

Le traditionnel match des retrouvailles a réuni plusieurs générations de Condors et marqué l'intronisation de Gaétan Mathieu, entraîneur et responsable des sports de 1975 à 2011, et de Raymond Rancourt, ancien joueur de l'édition fondatrice de 1972 et concepteur du stade actuel, au Temple de la renommée des Condors football.

Les personnes présentes ont aussi pu profiter de la loto-bénéfice de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches ainsi que du kiosque de la mini-entreprise Aura qui vendait du popcorn et des bonbons.

Prochains rendez-vous

Les Condors reprendront la route le samedi 26 septembre à 13 h pour affronter les Diablos du Cégep de Trois-Rivières. Ils visiteront ensuite les Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe le samedi 10 octobre à 13 h.

Le prochain rendez-vous à domicile aura lieu le samedi 17 octobre à 19 h 30 avec la visite des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit. Cette rencontre marquera également l'hommage aux finissants. Une collecte de denrées non périssables au profit de Moisson Beauce sera aussi organisée dans le cadre de ce match spécial présenté par GM.