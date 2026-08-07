Le Cool FM mise sur la stabilité pour la prochaine saison

Le Cool FM de Saint-Georges a annoncé le retour de son directeur général, Raymond Delarosbil, ainsi que de son entraîneur-chef, Keven Cloutier, et de son entraîneur adjoint, Mathieu Roy, en vue de la prochaine saison de la Ligue nord-américaine de hockey.

En poste comme directeur général, Raymond Delarosbil poursuivra le travail amorcé afin de mettre en place une formation compétitive répondant aux objectifs de l'organisation. Son engagement et sa connaissance du circuit constituent des atouts importants pour le développement de l'équipe. En place depuis juin 2018, Raymond est un vétéran de la LNAH avec 8 ans comme DG, 2 ans comme entraineur et 12 ans comme joueur.

Derrière le banc, Keven Cloutier sera de retour à la barre du Cool FM. Il pourra une fois de plus compter sur la collaboration de son adjoint, Mathieu Roy. Ensemble, ils poursuivront leur mission de préparer l'équipe et d'offrir un encadrement favorisant la performance, le développement et la cohésion du groupe.

Keven Cloutier en sera à sa 3e saison en temps qu'entraineur-chef de l'équipe. Il a mené l'équipe vers 40 victoires, 22 défaites et 10 défaites en prolongation. Il a remporté le trophée d'entraineur de l'année à une occasion également. Sa passion pour le sport et son désir de gagner sont les attributs qui ressort le plus chez celui que l'on surnomme Piper. Il assurera également un rôle d'assistant directeur général, poste qu'il avait déja la saison dernière.

Mathieu Roy également sera de retour pour une 3e saison derrière le banc. Lui aussi un ancien joueur de St-Georges, son cv bien garni par des présences dans la LNH apporte du leadership et de l'expérience derrière le banc. Doté d'un caractère plus bouillant, il apporte beaucoup, principalement à la brigade défensive de l'équipe.

L'organisation se réjouit de pouvoir compter sur ce trio d'expérience, dont le leadership et le professionnalisme contribueront à la poursuite des objectifs du Cool FM pour la prochaine saison. Le Cool FM de Saint-Georges remercie Raymond Delarosbil, Keven Cloutier et Mathieu Roy pour leur confiance et leur engagement envers l'organisation.

Prochaines étapes

L'équipe du Cool FM s'active à préparer la saison 2026-2027. Les annonces de retour et d'arrivées de joueurs en vue de la prochaine saison seront diffusées prochainement sur les réseaux sociaux.

Le jeudi 13 août prochain, en soirée, se tiendra le repêchage 2026 de la LNAH. Le tout débute à 19h, en virtuel. Le Cool FM a la chance de posséder 2 choix de 1er tour, soit le 5e et 7e au total.