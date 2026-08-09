Intronisation d'Émile Laflamme chez Tennis Beauce
Au cours d'une cérémonie tenue hier, une 12e bannière a été suspendue au Temple de la renommée de Tennis Beauce.
Elle porte le nom et affiche la photo d'Émile Laflamme, 17 ans, un athlète-membre de l'organisation.
Le jeune homme de Notre-Dame-des-Pins a reçu cet honneur «avec humilité» mais aussi avec beaucoup d'émotion, retenant à peine ses larmes lors de la livraison de son message devant la cinquantaine de personnes réunies pour l'occasion.
Parmi ceux-ci, ses parents, Paule Pouliot et Éric Laflamme, qu'il a remercié pour leur soutien indéfectible. «C'est à cause de vous si je suis ici», a-t-il dit, la voix étouffée.
Sa mère a d'ailleurs rappelé que, dès l'âge de cinq ans, le garçon a manifesté un intérêt «pour la raquette», une passion qui ne s'est jamais atténuée et qui se poursuit. «Nous sommes très fier de toi», a-t-elle déclaré.
En vertu d'une bourse reçue en juin, Émile Laflamme entamera à la fin du mois un programme de sports-études à l'Université Tiffin, en Ohio, pour perfectionner ses habiletés en tennis. Le programme s'étale sur quatre années.
Lors de la cérémonie, son entraîneur, Rémi Paré, et son co-équipier en double masculin, Olivier Giraudo, ont signalé comment «le petit Émile» avait connu une évolution formidable durant ses 10 ans au programme de développement de Tennis Beauce.
Outre la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, qui a souligné l'importance de la famille et de l'équipe pour soutenir les athlètes, on comptait sur la présence du député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, qui a remis au joueur de tennis un drapeau fleurdelysé «afin que tu puisses afficher tes couleurs d'origine» sur le campus américain.
C'est en décembre 2024 que Tennis Beauce a inauguré son Temple de la renommée, pour honorer des joueuses et des joueurs de son programme sport-étude. Pour obtenir cette reconnaissance, un athlète doit avoir atteint au moins un de ces deux objectifs, soit s'être qualifié et avoir joué lors des Championnats canadiens de tennis, ou obtenir une bourse et évoluer dans une université américaine.
Outre Émile Laflamme, les autres membres du Temple de la renommée sont Marie-Piere Pouliot, Nicolas Brochu, Julien Lafranchise, Philippe Rodrigue, Alexann Drouin, Olivier Giraudo, Rosalie Carrier-Dulac, Alizée Poulin, Sandra Létourneau et Mathieu Fortin-Thibodeau.
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