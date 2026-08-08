Ligue de baseball senior majeur du Québec
Grosse victoire des Jarrets Noirs de Beauce
Les Jarrets Noirs de Beauce l’ont emporté avec autorité par la marque de 13 à 3, face aux Jays de Beauport, au sein de la Ligue de baseball senior majeur du Québec.
Après avoir pris les devants 4 à 0 dès la première manche le 18 juillet dernier, la rencontre avait dû être interrompue en raison de Dame Nature. Jeudi soir (6 août), les Jarrets ont repris exactement là où ils avaient laissé.
Au monticule, Benjamin Veilleux a été solide, ne laissant que des miettes aux frappeurs de Beauport, pendant que l’attaque beauceronne explosait avec 12 coups sûrs en seulement cinq manches.
Retour sur les faits saillants:
1re manche (18 juillet)
Les Jarrets prennent les devants 4 à 0. Après un double de Frédéric Parent, Nestor Ricardo et Samuel Parent produisent chacun des points pour lancer les hostilités.
2e manche (6 août)
Les Jarrets sont retirés dans l’ordre.
3e manche
L’offensive repart de plus belle. Samuel Parent frappe un simple avec les buts remplis pour produire deux points. Deux frappeurs plus tard, Raphaël Paquet en rajoute avec un autre simple bon pour deux points. Au monticule, Benjamin accorde son premier point, mais poursuit son excellent travail.
4e manche
Bernard Parent ajoute un point grâce à un long simple, augmentant encore l’avance des Jarrets.
Le joueur du match a été Benjamin Veilleux, qui a accordé seulement trois points en trois manches de travail, tout en gardant le contrôle de la rencontre et en menant les Jarrets vers une convaincante victoire de 13 à 3.
Par ailleurs, les Jarrets connaitront leur adversaire des séries finales de saison dès ce soir, alors que l’horaire des matchs sera dévoilé très bientôt. La première série en sera une 3 de 5. Ainsi, l'équipe beauceronne disputera deux parties à domicile.
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