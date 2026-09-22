Cinq matchs ce vendredi
Début de saison de la Ligue régionale de hockey senior AA
La fébrilité s’installe à travers la Ligue régionale de hockey senior AA alors que les dix équipes se préparent en vue des premiers matchs qui auront lieu ce vendredi 25 septembre.
Rappelons au départ qu'il y a eu changement de nom de la ligue, avec l'ajout de senior AA, afin de confirmer l'augmentation du calibre de niveau de jeu qui se manifeste d'année en année.
Toutes les dix formations sont de retour à Lac-Mégantic, La Guadeloupe, Coaticook, Windsor, Val-des-Sources, Princeville, Saint-Cyrille, Daveluyville et Louiseville, sans oublier East Angus qui a un nouveau groupe de propriétaires et qui évoluera sous le nom des Sharks Huppé Réfrigération du Haut-Saint-François.
Un programme complet de cinq parties pour amorcer l'année, tout en rappelant que les équipes disputeront 20 parties chacune. En effet, il est important de noter que les équipes les plus rapprochées vont s’affronter plus souvent et que c’est toujours avec le classement général que les responsables allons déterminer les positions en vue des séries éliminatoires au mois de février.
Voici les cinq matchs à l’affiche ce vendredi dès 20 h 30:
– Windsor à Val-des-Sources
– Coaticook vs. Haut-Saint-François (à East Angus)
– La Guadeloupe à Daveluyville
– Princeville à Louiseville
– Lac-Mégantic à Saint-Cyrille
Le prix des billets demeure à 10$ en saison régulière ce qui fait encore que le hockey de la LRH demeure la sortie sportive la plus abordable pour les familles dans nos régions.
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