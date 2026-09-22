Deux victoires et une défaite pour les équipes des Patriotes

Le quart-arrière Malik Poulin a très bien fait en attaque malgré la défaite de son équipe des Patriotes atomes.

Les trois équipes de football des Patriotes de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin étaient en action la fin de semaine dernière.

Vendredi, les Patriotes juvéniles affrontaient les Wisigoths du collège de La Pocatière, dans leur deuxième match de saison régulière.

Malgré un lent départ offensif, la troupe de Jimmy Boulet a continué de bien se battre. Alors que l'attaque aérienne avait du mal à se mettre en branle, la ligne offensive et le porteur de ballon Thomas Bellegarde, ont décidé de faire la différence dans le match en inscrivant quatre touchés au sol durant la rencontre. (Bellegarde 3, Zack Poulin 1) Raphaël Gagné et Édouard Dallaire se sont aussi illustrés avec des attrapés spectaculaires.

C'est la défensive qui a dominé la rencontre en générant beaucoup de pression sur le quart-arrière adverse. La pression amené par Thomas Fortier, William Fortin et Thomas Mathieu ont mené a plusieurs revirements. Elliott Gilbert a réalisé une dizaine de plaqués en plus de réaliser deux interceptions. Les Patriotes l'ont emporté par la marque de 35-13 grâce a un très bel effort de collectif.

L'équipe recevra la visite du Fighting Irish de St-Patricks High school ce vendredi 25 septembre à 13 h, pour le traditionnel match devant les élèves de la polyvalente Bélanger.

Patriotes cadets

Les Patriotes cadets rendaient visite aux Corsaires de Pointe-Lévy dans le cadre de leur deuxième partie de la saison.

Ils ont débuté le match en encaissant deux touchés rapides lors des deux premières séquences en défensive. C'est en fin du premier quart que les Patriotes inscrivent leurs premiers points du match, grâce à un touché au sol du porteur de ballon Oldritche Nadeau.

Au deuxième quart les Patriotes ont crée l'égalité sur une belle séquence qui s'est conclue par une course du quart-arrière Marc-Olivier Quirion. Les Corsaires ont repris les devants 21-13, avant de concéder deux points aux Patriotes; c'était alors 21-15. À la fin du deuxième quart, Oldritche Nadeau a inscrit son deuxième touché du match sur une longue course pour créer l'égalité 21-21 à la mi-temps.

Lors de la deuxième demie, les Patriotes ont dû faire preuve d'énormément de caractère puisque plusieurs joueurs étaient surtaxés. Oldritche Nadeau inscrit un troisième touché au sol en fin de 3e quart pour donner l'avance aux siens, par la marque de 27-21. Avec un quart à jouer et une ligne offensive peu expérimentée, les Patriotes ont dû concéder deux points à l'adversaire à deux reprises en déposant le genou au sol dans leur zone de but.

En défensive, les Patriotes ont rebondi malgré un mauvais début de match et quelques blessés. Des joueurs clés ont fait la différence, le joueur de ligne Kyle Leclerc a été dominant, autant à l'attaque qu'en défensive, en réalisant plusieurs plaqués pour pertes en plus de provoquer un échappé et de récupérer celle-ci, il a aussi rabattu une passe. William Beaudoin, Oldritche Nadeau et Marc-Olivier Quirion ont mené la défensive avec plusieurs beaux plaqués et une interception clé pour Quirion. Louis-Philip Bourque qui évolue en défensive a aussi connu un gros match en plus de venir en aide sur la ligne offensive à partir du troisième quart.

Les Patriotes l'ont finalement remporté 27-25, au terme d'une partie de 195 minutes. Les Patriotes seront de retour sur le terrain le samedi 26 septembre à 19 h, en visitant les Vikings d’Aubier à Lévis.

Patriotes atomes

Les Patriotes atomes ont disputé leur premier match de la saison à domicile, le vendredi 18 septembre à 14 h, en accueillant le Laser de l’école Les Sentiers de Charlesbourg.

Les Beaucerons ont connu une solide première demie, prenant les devants 16 à 6 grâce à un touché de Mayson Fillion et un autre de Kélia Rodrigue. Le quart-arrière Malik Poulin et le porteur de ballon William Roy Mathieu se sont également démarqués à l’attaque, appuyés par une excellente performance de la ligne offensive.

En défensive, Sébastien Frenette, Jayce Boulet, William Roy, William Roy Mathieu et Thomas Brasseur ont particulièrement contribué à contenir l’attaque adverse, limitant le Laser à un seul touché avant la pause.

La deuxième demie s’est toutefois avérée plus difficile pour les Patriotes. Plusieurs blessures à des joueurs clés ont compliqué la tâche de l’équipe, tandis que les visiteurs ont renversé la vapeur pour l’emporter 36 à 16. Malgré la défaite, les Patriotes peuvent retenir plusieurs éléments encourageants de cette première rencontre, notamment leur bonne exécution en première demie et la contribution de nombreux joueurs des deux côtés du ballon.

Les Patriotes atomes rendront visite aux Dragons des Deux-Rives de Saint-Georges le vendredi le 25 septembre à 12 h 30.