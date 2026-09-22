Les Condors signent une troisième victoire consécutive

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont vécu une fin de semaine parfaite, disposant des Rangers de Montréal 6-3 vendredi à Saint-Georges, puis du Phoenix de Montréal 8-3 samedi sur la route, portant leur séquence à trois victoires de suite.

Les visiteurs ont ouvert la marque en première période, Justin Bouchard-Trottier profitant de passes de Jamal Napon et Mathys Blanchette pour tromper la vigilance des Condors à 13:26. La réplique n'a pas tardé : Emerik Paris a nivelé la marque en avantage numérique à peine une minute plus tard, sur des aides de Yan Riviere et Maxime Lambert. Les Rangers ont repris l'avance grâce à Tom Harrisson à 16:22, mais Christopher St-Hilaire a égalé une seconde fois à 17:03, envoyant les deux équipes au vestiaire à 2-2.

Les Rangers ont profité d'un but en désavantage numérique de Samuel Gauthier en deuxième période, à 16:24, pour reprendre les devants 3-2.

Les Condors ont ensuite fermé la porte en troisième. Emerik Paris a inscrit son deuxième but de la soirée, encore en avantage numérique, à 1:33 pour égaler la marque. Justin Labrecque a redonné l'avance aux siens vingt secondes plus tard, avant que Christopher St-Hilaire ne complète son doublé à 6:23. Emerik Paris a complété son tour du chapeau en toute fin de rencontre, à 18:15, en désavantage numérique et dans un filet désert, scellant la victoire 6-3.

Condors 8, Phoenix de Montréal 3

Le lendemain, sur la route, le Phoenix a ouvert le pointage en avantage numérique dès 4:38, Mason Walker profitant de passes de Milan Monaco et Raphaël Verreault. Les Condors ont égalé en fin de période grâce à Olivier Boutin, aidé de Yan Riviere.

Le deuxième tiers a vu les deux équipes échanger les priorités. Justin Breton a redonné l'avance aux Condors en avantage numérique dès 0:27, avant que Lucas Desrochers ne réplique pour le Phoenix à 19:20 et ramène les deux clubs à égalité 2-2.

Les Condors ont ensuite pris le contrôle total de la troisième période. Anthony Breton a redonné l'avance aux siens à 4:21, puis Christopher St-Hilaire a ajouté un but en désavantage numérique à 7:11. Justin Breton a complété son doublé en avantage numérique à 8:56, avant que Christopher St-Hilaire n'en fasse autant à 10:17, également en supériorité numérique. Maxime Lambert a porté la marque à 7-2 à 13:14. Le Phoenix a évité le blanchissage grâce à un but en désavantage numérique de Mathys Marcotte à 18:36, mais Justin Breton a eu le dernier mot, complétant son tour du chapeau à 18:49 pour sceller la victoire 8-3.

Avec ces deux gains, les Condors présentent maintenant une fiche de 3-1 en saison régulière. L'équipe sera de retour à l'action vendredi 25 septembre à Terrebonne, dès 19h30, avant de revenir à Saint-Georges le lendemain pour affronter Longueuil, samedi 26 septembre à 19h.