Tammara Thibeault devient championne du monde

ORLANDO — La Québécoise Tammara Thibeault a vaincu Desley Robinson par décision unanime, dans la nuit de samedi à dimanche, devenant championne du monde IBF, WBO et The Ring des poids moyens féminins.

Les trois juges ont favorisé la boxeuse de Shawinigan 100-90 dans un combat à sens unique.

Thibeault a porté sa fiche à 5-0, incluant trois K.-O.

«Je suis tellement reconnaissante, a dit Thibeault, interviewée sur le ring après sa victoire. La boxe est un sport dur, mais j'ai travaillé tellement fort. J'y ai mis les efforts et ç'a paru ce soir.

Elle a livré son premier combat chez les professionnelles en décembre 2024, après des médailles d'or aux Mondiaux de 2022 et aux Jeux panaméricains de 2023.

En entrevue plutôt cette semaine à Radio-Canada, la native de Saint-Georges était remplie de confiance à l'approche de ce duel, le plus important de sa carrière. L'athlète de 29 ans, qui avait été surprise à son premier combat aux Jeux olympiques de Paris malgré une fiche immaculée de 25 victoires de suite dans les rangs amateurs, avait peaufiné sa préparation dans les derniers jours à Orlando.

«On m’a préparée le mieux possible, avait-elle assuré. Tout le monde a fait son travail. J’ai fait mon travail. Les coachs ont fait leur travail. On a tous fait notre travail. À la fin de la journée, je ne peux pas être plus prête que ça. J’ai vécu ça plusieurs fois. C’est une nouvelle expérience, mais j’ai confiance en mes habiletés. C’est la seule chose que je peux contrôler.»

«Samedi, je serai la première championne unifiée au Canada, avait-elle annoncé. C’est quand même un gros accomplissement.