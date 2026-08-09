Boxe féminine
Tammara Thibeault devient championne du monde
ORLANDO — La Québécoise Tammara Thibeault a vaincu Desley Robinson par décision unanime, dans la nuit de samedi à dimanche, devenant championne du monde IBF, WBO et The Ring des poids moyens féminins.
Les trois juges ont favorisé la boxeuse de Shawinigan 100-90 dans un combat à sens unique.
Thibeault a porté sa fiche à 5-0, incluant trois K.-O.
«Je suis tellement reconnaissante, a dit Thibeault, interviewée sur le ring après sa victoire. La boxe est un sport dur, mais j'ai travaillé tellement fort. J'y ai mis les efforts et ç'a paru ce soir.
Elle a livré son premier combat chez les professionnelles en décembre 2024, après des médailles d'or aux Mondiaux de 2022 et aux Jeux panaméricains de 2023.
En entrevue plutôt cette semaine à Radio-Canada, la native de Saint-Georges était remplie de confiance à l'approche de ce duel, le plus important de sa carrière. L'athlète de 29 ans, qui avait été surprise à son premier combat aux Jeux olympiques de Paris malgré une fiche immaculée de 25 victoires de suite dans les rangs amateurs, avait peaufiné sa préparation dans les derniers jours à Orlando.
«On m’a préparée le mieux possible, avait-elle assuré. Tout le monde a fait son travail. J’ai fait mon travail. Les coachs ont fait leur travail. On a tous fait notre travail. À la fin de la journée, je ne peux pas être plus prête que ça. J’ai vécu ça plusieurs fois. C’est une nouvelle expérience, mais j’ai confiance en mes habiletés. C’est la seule chose que je peux contrôler.»
«Samedi, je serai la première championne unifiée au Canada, avait-elle annoncé. C’est quand même un gros accomplissement.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
De coéquipiers à entraîneurs: le pari réussi de Mathieu Gagnon et William Leblanc
Sur la glace de l'aréna de Beauceville, en ce dernier jour de camp, Mathieu Gagnon et William Leblanc regardent leurs jeunes joueurs reproduire, dans un petit match improvisé, les mouvements travaillés toute la semaine. « C'est vraiment le fun à voir », résume Mathieu Gagnon. C'est la conclusion de la toute première édition de l'Académie ...LIRE LA SUITE
Premier match à domicile pour les Chevaliers de Lévis
C’était soir de première pour l’équipe de hockey de Chaudière-Appalaches alors que les hommes de Pier-Luc Giguère faisaient leur entrée en scène à domicile ce vendredi. En présentation d’avant-match, l’organisation des Chevaliers de Lévis a présenté des images du dernier championnat canadien au printemps 2026 et leur ancien ...LIRE LA SUITE
Un match difficile pour les Dragons football
Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges affrontaient les Lasers de la Polyvalente des Sentiers, le vendredi 11 septembre. Le début de match a été difficile pour l’offensive des Dragons, qui n’a bénéficié que de trois possessions au cours de la première moitié de la rencontre. Des erreurs coûteuses les ont placés dans des ...LIRE LA SUITE