Michael Lavoie remporte le Challenge Beauceron 200 de façon magistrale

Le Challenge Beauceron 200 de la Série ACT LMS Québec XPN World promettait une soirée intense à l’Autodrome Chaudière, ce samedi 8 août. Avec trois segments, deux inversions et 200 tours pour départager les pilotes, il fallait beaucoup plus qu’une bonne voiture pour espérer remporter la victoire.

Au bout du compte, Michael Lavoie (#78) aura été celui qui a le mieux joué ses cartes. Le pilote de Chicoutimi a donné le ton dès le premier segment de 65 tours. Au terme de cette première étape, il a devancé Dany Gariépy de Québec (#37) et Hugo Paquet (#13). Une victoire, c’était bien. Mais Lavoie n’avait visiblement pas l’intention de s’arrêter là.



Lorsque les voitures ont pris le départ pour la deuxième tranche de 65 tours, le portrait avait changé. Les officiels avaient procédé à l’inversion des 12 premiers pilotes à avoir franchi la ligne d’arrivée dans les instants précédents. Lavoie est revenu vers l’avant du peloton pour décrocher une deuxième victoire consécutive, cette fois devant Hugo Paquet de St-Michel et Patrick Cliche de Lévis (#44).

Après 130 tours, le #78 avait réalisé une bonne partie du travail. Il restait toutefois un dernier segment de 70 tours, et dans une formule comme celle du Challenge Beauceron, rien n’était encore joué. Reprenant les hostilités de la douzième place. Lavoie misait sur une ascension rapide pour espérer se maintenir en tête au combiné d’autant plus que le ciel était menaçant et qu’une averse pouvait mettre fin prématurément à cette dernière et ultime étape de la soirée. Dans ce contexte, chaque tour comptait et la moindre position gagnée pouvait faire une différence.

Laperle garde le meilleur pour la fin.



Après deux segments, Patrick Laperle (#91) n’avait pas encore dévoilé tout son jeu. Quatrième dans le premier segment et cinquième dans le deuxième, le pilote de St-Denis-sur-Richelieu est revenu à la charge avec comme objectif de tout donner afin de préserver le maximum de ses acquis dans la course au championnat.



Derrière lui, Cédric Lemay (#16L) a connu son meilleur résultat de la soirée avec une deuxième place. Puis suivait Michael Lavoie qui venait ainsi donner le dernier tour de vis à sa performance exceptionnelle de la soirée et sans aucun doute, la plus convaincante depuis le début de la saison.

Avec ses deux victoires dans les premiers segments et une autre présence parmi les trois premiers dans le dernier, Lavoie venait de mettre la main sur le Challenge Beauceron 200. Laperle, avec sa victoire dans le dernier segment, termine deuxième au cumulatif, tandis que Hugo Paquet complète le podium après une soirée où il aura été dans le coup dès le départ.



Lemay démontre sa force de caractère

La quatrième position de Cédric Lemay mérite également d’être soulignée. Septième dans le premier segment et sixième dans le deuxième, Lemay a terminé sa soirée de belle façon avec une deuxième place dans les 70 derniers tours. En comparant sa position de départ au début du programme avec sa performance au cumulatif de la soirée, il est le pilote ayant réussi la meilleure ascension avec un gain de douze positions. Il remporte par conséquent le prix Côté Racing Enterprise. Dany Gariépy, deuxième lors du premier segment, complète le top 5 de cette course endiablée.

Derrière eux, Simon Roussin (#66) et Louis-Philippe Lauzier (#72) ont aussi tout donné. Roussin a terminé quatrième dans chacun des deux derniers segments, tandis que Lauzier a inscrit trois résultats parmi les sept premiers. Pour Roussin, ce sont ses meilleurs résultats en 2026. Sébastien Couture (#03) prend le huitième rang du classement final, devant Patrick Cliche, qui aura notamment connu son meilleur moment avec une troisième place dans le deuxième segment. Jimmy Lehoux (#16J) complète le top 10 avec une très bonne performance.



Un format qui aura fait son travail



Le Challenge Beauceron avait été conçu pour obliger les équipes à être bonnes plus d’une fois dans la même soirée. La formule aura définitivement fait le travail. Cependant, lorsqu’est venu le temps de faire le bilan des 200 tours, un pilote avait réussi quelque chose que personne d’autre n’avait fait. Michael Lavoie avait gagné deux fois et n’avait jamais quitté le top 3. C’était suffisant

pour repartir de l’Autodrome Chaudière avec le Challenge Beauceron 200.