Une équipe de hockey féminine chez les Condors dès l'automne 2027

De gauche à droite: Daniel Laflamme, directeur adjoint des études pour le volet programmes et vie étudiante, responsable département hockey RSEQ, Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches, Emmy Fecteau, joueuse professionnelle de hockey aux Sirens de New-York et Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Le Cégep Beauce-Appalaches a annoncé, ce jeudi 24 septembre, la création d'une équipe féminine de hockey qui joindra les rangs des Condors à compter de l'automne 2027. La nouvelle formation évoluera dans la division 2 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), devenant la 8e équipe de cette division et la 18e équipe sportive de compétition du Cégep.





« C'est une immense fierté pour moi de voir ce projet devenir réalité », a lancé Caroline Bouchard, directrice générale de l'établissement, devant les médias réunis pour l'occasion.





Elle a tenu à souligner l'apport de tous ceux qui ont mené le dossier à terme : « Cette acceptation vient reconnaître la qualité du dossier que nous avons présenté, la solidité de notre encadrement, notre bassin de recrutement, l'appui de notre milieu et l'engagement réel de notre établissement envers ce projet. »





La directrice générale a aussi insisté sur l'ancrage régional de la démarche : « Nous sommes dans un milieu où le hockey féminin est bien vivant. Il y a des joueuses talentueuses, des organisations engagées, des entraîneuses et des entraîneurs passionnés, des familles présentes et toute une relève qui se développe. Il nous apparaissait donc naturel que le Cégep puisse devenir une étape de plus dans ce parcours. »





Le Cégep a déjà identifié un bassin de plus de 140 joueuses admissibles, provenant notamment de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale et de l'Estrie. Le recrutement de la première cohorte, évaluée à une vingtaine d'étudiantes-athlètes, débutera au cours des prochains mois en vue de la saison inaugurale 2027-2028. Une entraîneuse ou un entraîneur à temps plein sera embauché dans les prochaines semaines pour diriger le nouveau programme.





Le témoignage d'une Beauceronne devenue professionnelle : Emmy Fecteau





Emmy Fecteau, native de Saint-Odilon-de-Cranbourne et joueuse de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) avec les Sirens de New York, a livré un témoignage personnel sur la portée d'une telle annonce pour les joueuses de la région. Elle a rappelé avoir dû quitter la Beauce à 16 ans, faute d'option collégiale, pour poursuivre sa carrière au Cégep Limoilou : « Après le secondaire, il n'y avait pas vraiment d'options. Ce n'était pas clair. Oui, il y avait le collégial, mais ce n'était pas encore très développé. »





Selon elle, la nouvelle équipe change la donne pour la relève locale. « Ça crée une nouvelle possibilité pour les jeunes joueuses de la région. Elles vont pouvoir continuer leur parcours scolaire tout en pratiquant le sport qu'elles aiment et chez elles », a-t-elle expliqué, ajoutant que le soutien des parents à proximité fait toute la différence. « Une joueuse peut maintenant grandir ici, jouer son hockey mineur ici et poursuivre son niveau collégial ici aussi », a-t-elle résumé, se disant fière de porter les couleurs de sa région partout où le hockey l'a menée. « À chaque fois que quelqu'un me demande d'où je viens, je ne dis pas que je viens de Québec. Je dis que je viens de la Beauce, et j'en suis fière. »





Un levier pour la réussite scolaire





Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, a pour sa part situé l'annonce dans la mission éducative du Cégep plutôt que dans le seul registre sportif. « On pourrait être porté à penser que la nouvelle qu'on annonce aujourd'hui, ce n'est qu'une nouvelle de sport. Je n'enlève rien au sport, mais pour moi, c'est une nouvelle pour la réussite étudiante », a-t-il affirmé, chiffres à l'appui : l'an dernier, le taux de réussite des cours chez les étudiants-athlètes de l'établissement a dépassé de un à deux points de pourcentage celui des étudiants réguliers, avec un taux de 92 %.





Il a détaillé l'encadrement qui attend les futures joueuses de hockey, calqué sur celui des autres équipes Condors avec de l'aide pédagogique individuelle, des séances d'études dirigées avec l'entraîneur, de la prise de présence aux cours transmise chaque semaine au personnel d'encadrement, et l'accès à la salle d'entraînement et à la salle de physiothérapie du Cégep.





« Ces séances d'entraînement sont amalgamées dans leur horaire de cours pour s'assurer qu'elles sont capables de conjuguer études et entraînement durant leur journée ici », a-t-il précisé.





Daniel Laflamme, directeur adjoint des études pour le volet programmes et vie étudiante, a de son côté détaillé la structure sportive envisagée. Les futures joueuses profiteront d'une saison régulière d'environ 30 matchs selon le calendrier du RSEQ, de trois entraînements sur glace par semaine et d'un minimum d'un entraînement en salle supervisé par des kinésiologues, en plus d'un accompagnement en prévention et gestion des blessures par l'équipe de physiothérapeutes.





« Nous voulons leur offrir beaucoup plus qu'une équipe de hockey. Nous voulons leur proposer une expérience complète de développement », a-t-il soutenu, précisant que le Cégep peut s'appuyer sur l'expertise acquise avec son programme de hockey masculin pour bâtir rapidement un programme féminin « performant et surtout durable ».





Les parties locales et les pratiques de la nouvelle formation se tiendront à l'aréna EJM/René-Bernard de Beauceville. Le projet, qui a recueilli plus d'une trentaine d'appuis du milieu, s'ajoute à une offre sportive Condors qui compte déjà onze autres disciplines.



