Saint-Georges
De nouvelles installations pour le Club de gymnastique artistique Voltige
Depuis le début de l’année 2026, près de 500 jeunes athlètes du Club de gymnastique artistique Voltige ont la chance de pouvoir pratiquer leur sport dans un tout nouveau local, mieux adapté et plus sécuritaire, situé dans les anciens espaces de Meubles Léon à Saint-Georges.
Ces nouvelles installations de 7 855 pieds carrés offrent une aire d'entraînement beaucoup plus vaste, permettant de réduire les risques de collision entre les athlètes. Elles comprennent également une nouvelle fosse de réception contribuant à diminuer les risques de blessures, ainsi qu’un plafond de plus de 21 pieds, soit la hauteur minimale exigée par la Fédération de gymnastique. Grâce à ces améliorations, les adolescents et les adultes peuvent désormais poursuivre leur progression de façon sécuritaire dans la région, sans avoir à se déplacer à Québec.
La gymnastique est un sport vraiment très populaire dans la région:
- Plus de 450 jeunes provenant de 35 municipalités participent aux cours récréatifs le week-end; - 40 athlètes se perfectionnent dans le niveau compétitif les soirs de semaine;
Ce déménagement, ainsi que tous les travaux de réaménagement ont nécessité un budget de près de 500 000$. Plusieurs donateurs ont contribué à la réalisation de ce projet, dont la Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce et la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce, pour un montant total de 40 000$.
« Grâce à cet appui, le Club de gymnastique Voltige peut continuer d’offrir un environnement sécuritaire, moderne et inspirant à ses athlètes. Ces nouvelles installations leur permettront de s’épanouir et de développer pleinement leur potentiel, ici même dans notre région » a mentionné Claudia Faucher, directrice générale de la Caisse Desjardins du Cœur-de-la Beauce.
Cette relocalisation arrive à point alors que le Club de gymnastique Voltige célèbrera bientôt vson 25e anniversaire. La qualité des nouvelles installations permettra également l’organisation de compétitions régionales réunissant près de 200 athlètes provenant de partout au Québec, générant d’importantes retombées pour l’organisme, tout en consolidant le rôle du Club Voltige comme pôle d’excellence en gymnastique dans la Chaudière-Appalaches.
Pour connaître les périodes d’inscriptions, consultez la page Facebook du club.
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