De nouvelles installations pour le Club de gymnastique artistique Voltige

Depuis le début de l’année 2026, près de 500 jeunes athlètes du Club de gymnastique artistique Voltige ont la chance de pouvoir pratiquer leur sport dans un tout nouveau local, mieux adapté et plus sécuritaire, situé dans les anciens espaces de Meubles Léon à Saint-Georges.

Ces nouvelles installations de 7 855 pieds carrés offrent une aire d'entraînement beaucoup plus vaste, permettant de réduire les risques de collision entre les athlètes. Elles comprennent également une nouvelle fosse de réception contribuant à diminuer les risques de blessures, ainsi qu’un plafond de plus de 21 pieds, soit la hauteur minimale exigée par la Fédération de gymnastique. Grâce à ces améliorations, les adolescents et les adultes peuvent désormais poursuivre leur progression de façon sécuritaire dans la région, sans avoir à se déplacer à Québec.

La gymnastique est un sport vraiment très populaire dans la région:

- Plus de 450 jeunes provenant de 35 municipalités participent aux cours récréatifs le week-end; - 40 athlètes se perfectionnent dans le niveau compétitif les soirs de semaine;