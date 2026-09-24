Fin des championnats NASCAR à l'Autodrome Chaudière

Voilà que l’été est déjà en train de nous dire au revoir et faire place à l’automne que l’Autodrome Chaudière vous convie au dernier programme de stock-car à Vallée-Jonction pour assister aux grandes finales de fin de championnat dans toutes nos catégories, ce samedi 26 septembre.

Un total de 100 tours attendent les pilotes de la division Nascar Sportsman pour leur dernière présence en piste de la saison 2026. Au classement régional, nous y retrouvons Anthony Lessard no.192 en tête de celui-ci avec 227 points. Il est suivi de Christian Belleau no.11x avec 183 points et de Alexis Cliche no.98, avec 165 points. Quoique Lessard détienne une forte avance sur ses plus proches rivaux, rien n’est joué pour les positions de 2e à 6e. En effet, tout est possible pour chaque pilote de récolter de précieux points lors des qualifications ainsi que lors de la course.





Nascar Vintage

Du côté des rutilants bolides de la division Vintage, rien n’est joué pour les pilotes en cette fin de championnat. Tout dépendant de la quantité de voitures présentes ce samedi, ils auront soit 75 tours ou 50 tours pour mettre la main sur de précieux points. Au classement régional, c'est Alexandre Tessier-Allard no.34 qui mène le bal avec 170 points, mais saura-t-il garder le rythme et les préserver?





Nascar Sport Compact Senior

Les pilotes auront 50 tours pour récolter de précieux points afin de clore ce championnat 2026. En date des présentes, ils sont tout près de 15 pilotes à avoir manifesté leur intérêt de prendre part à la dernière course de la saison. Au classement général, c’est Éric Desponts no.51 qui est en tête avec 128 points mais cette somme n’est pas tout à fait suffisante pour l’assurer d’être le vainqueur 2026. Quelle sera la stratégie de Desponts et celles de ses concurrents (Dale Côté no.59, Jérémy Poulin no.18, Elliot Labbé-Pelletier no.110jr, Sandrine Labbé no.40 etc..)? Venez voir cette conclusion de championnat qui risque d’être épique!

Nascar Sport Compact Développement

La saison 2026 a été marquée par les multiples podiums d'Olivier Racine no.21 et Zavier Hallé-Cloutier no.5, qui ont en quelque sorte, dominé cette division.





Au classement général, c’est Racine no.21 qui est en tête mais avec seulement 18 points sur Hallé-Cloutier no.5. Certes, les pilotes devront user de beaucoup de patience pour leur dernière finale de 50 tours leur permettant ainsi, soit de consolider leur place ou encore, de mettre la main sur de précieux points. Vous devrez également diriger votre attention sur des pilotes qui peuvent brouiller les cartes tel que Mathias Busque no.76, Hugo Poirier no.78jr, Alex Lavoie no.11x, Romain Perronnet no.69, Dave Santerre no.62, Simon Séguin no.63, Guillaume Fortin no.40 etc... En date des présentes, ils sont une quinzaine de pilotes à avoir levé la main pour

participer à la dernière course de l’année.





Mini-Sportsman

Ce sera également la dernière présence en piste de la division jeunesse et ils seront une quinzaine de petits pilotes à fouler le bitume de Vallée-Jonction. Comme cette catégorie est basée sur le développement et le plaisir, il ne sera pas question de classement mais bien sur l’importance de pratiquer une passion familiale et de l’énergie considérable, déployée par les familles de ses pilotes afin d’avoir des voitures sécuritaires.





Notez bien que le programme principal débute à 13 h afin de profiter d’un maximum de luminosité.

Rédaction: Sonia Godbout, relationniste



