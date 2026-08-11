Dès ce vendredi
Les Jarrets Noirs affronteront les Pirates en séries
Après avoir conclu leur calendrier régulier avec une victoire convaincante de 13 à 3 contre les Jays de Beauport, les Jarrets Noirs de Beauce connaissent maintenant leur adversaire pour la première ronde des séries éliminatoires.
La formation beauceronne croisera le fer avec les Pirates de Haute-Saint-Charles dans une série 3 de 5 au sein de la Ligue de baseball senior majeur du Québec.
Les Jarrets disputeront deux matchs à domicile au Centre Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Le premier aura lieu le vendredi 14 août à 20 h, tandis que le deuxième est prévu le vendredi 21 août à 20 h 30.
L’équipe a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, en invitant les partisans à venir encourager les joueurs pour cette nouvelle étape de la saison.
« Après une saison remplie de hauts et de bas, vos Jarrets Noirs de Beauce ont maintenant un seul objectif : gagner », peut-on lire dans la publication de l’organisation.
Les Jarrets Noirs souhaitent maintenant voir la Beauce se déplacer en grand nombre pour créer de l’ambiance dans les estrades.
L’horaire complet de la série devrait permettre aux Jarrets de tenter de poursuivre leur parcours éliminatoire après une fin de saison marquée par une offensive productive et une victoire importante face à Beauport.
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