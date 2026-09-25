École secondaire Veilleux et Polyvalente de Saint-Georges
Tennis Beauce l'emporte 11-7 face à Lévis en rencontre scolaire
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