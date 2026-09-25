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Sports et loisirs

École secondaire Veilleux et Polyvalente de Saint-Georges

Tennis Beauce l'emporte 11-7 face à Lévis en rencontre scolaire

Rencontre Tennis Beauce VS Lévis - 2026 09 18
Photo: Courtoisie | Tennis Beauce

Les joueurs de Tennis Beauce, représentant l'École secondaire Veilleux et la Polyvalente de Saint-Georges, ont défait Lévis par la marque de 11-7 lors d'une rencontre scolaire disputée le vendredi 18 septembre sur les courts de la Cité sportive.

En simple, la Beauce a signé six victoires. Charles-Antoine Babin, Alexis Houde, David Trudel, Olivier Faucher, Charles-Antoine Roberge et Jean-Pascal Giroux ont chacun remporté un match, Babin et Houde ayant par ailleurs perdu une autre confrontation plus tôt dans la journée. Benjamin Veilleux, Pierre-André Poulin et Benjamin Lessard se sont pour leur part inclinés.

En double, la Beauce a dominé avec quatre victoires contre deux défaites. Les duos Veilleux/Poulin, Giroux/Roberge et Houde/Babin ont tous gagné leur match, de même que la paire Poulin/Veilleux dans une deuxième confrontation. Les équipes Lessard/Trudel et Faucher/Lang se sont quant à elles inclinées.

L'entraîneur-chef de Tennis Beauce, Rémy, s'est réjoui du résultat obtenu en contexte de présaison. « Dans le contexte, l'attitude et le caractère du groupe ont fait la différence, et dans les cinq prochaines semaines, on va faire en sorte d'amener le niveau de tennis où on le veut pour nos prochaines rencontres. C'est toujours agréable de voir le tennis devenir un sport d'équipe », a-t-il indiqué.

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