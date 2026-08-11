En route vers une 14e saison

Louis-Charles Gaudreau a été le premier choix du repêchage de la Ligue de hockey Côte-Sud. Il a été sélectionné par le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli qui avait acquis ce premier choix dans le cadre d’une transaction avec les Hunters de Saint-Prosper.

La Ligue de hockey Côte-Sud amorcera la 14e saison de son histoire le vendredi 2 octobre prochain à Sainte-Marie, alors que le Décor Mercier visitera le Giovannina.

Comme lors des dernières années, les huit formations regroupées au sein de deux divisions (est et ouest) seront sur la ligne de départ pour une saison 2026-2027 qui s’annonce des plus excitantes.

Après des séries 2026 spectaculaires, lors desquelles les spectateurs ont eu droit à de l’excellent hockey ainsi que de belles rivalités, le Giovannina de Sainte-Marie a été couronné champion du circuit pour la troisième fois de son histoire. La direction de la Ligue de hockey Côte-Sud souhaite remercier les amateurs qui démontrent, chaque soir, leur grand intérêt envers leurs équipes respectives et, par conséquent, notre circuit.

Repêchage 2026

Pour une deuxième année consécutive, la Ligue de hockey Côte-Sud tenait, le 13 juillet dernier, un repêchage virtuel de joueurs ayant évolué dans la Ligue de hockey Junior B (anciennement Junior AA) Chaudière-Appalaches.

Ce repêchage permet aux équipes du circuit de faire le plein de joueurs talentueux tout en ajoutant de la profondeur à leurs rangs. Les joueurs repêchés, nés entre 2002 et 2004 ont, par le fait même, l’occasion de poursuivre leur parcours sportif en continuant à jouer dans une ligue offrant un calibre relevé tout en créant un sentiment d'appartenance envers leur nouvelle organisation.

C’est ainsi que Louis-Charles Gaudreau (Lévy Honda de Lévis) fût le premier choix au total de ce repêchage, étant sélectionné par le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli qui avait acquis ce premier choix dans le cadre d’une transaction avec les Hunters de Saint-Prosper.

Les autres joueurs sélectionnés en première ronde furent Charles Huard (Junior Expert AA de Saint-Romuald) par le Plastiques Moore de Saint-Damien, Charles-Antoine Chouinard (Junior Expert AA de Saint-Romuald) par le Décor Mercier de Montmagny, Tristan Demers (Junior Expert AA de Saint-Romuald) par les Éperviers de Saint-Charles, Eliott Desrochers (Junior Expert AA de Saint-Romuald) par Saint-Charles (choix obtenu du Familiprix de Saint-Joseph), Christophe Gagné (PG de Lotbinière) par Saint-Prosper (choix obtenu de Saint-Jean-Port-Joli), Ryan Gudernatsch (PG de Lotbinière) par les Mercenaires de Lotbinière et Raphaël Breton (Beaucerons de Sainte-Marie) par le Giovannina de Sainte-Marie

Soulignons que six rondes ont été tenues pour l’occasion. Le détail complet de ces six rondes se retrouve sur le site internet de la LHCS. Enfin, veuillez noter que les camps d’entraînement s’amorceront prochainement. L’horaire complet des parties hors-concours sera alors dévoilé.

Rédaction: Serge Lamontagne, relationniste