Des bolides «Pro Stock» en piste samedi

Outre un hommage qui sera rendu à Langis Caron, l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction sera l’hôte de la série Granite State Pro Stock, ce samedi 15 août.

Déjà huit des 10 premiers pilotes américains au championnat, ont confirmé leurs présences. Actuellement, une vingtaine de coureurs ont signifié qu’ils seront en piste et d'autres pourraient s’ajouter en cours de semaine.

Au nombre des têtes d'affiche du Québec, on comptera Jeff Côté, Raphaël Lessard no.48, Alex Labbé, William Roberge, Michael Lavoie, Jonathan Desbiens, et Alexandre Fireball Tardif, qui avait remporté l’épreuve l’année dernière.

Autres divisions

Il s'agira de la 5e présence de la division Nascar Sportsman sur l'ovale de la Beauce. Les spectateurs se demandent qui pourrait bien arrêter le King de Bellechasse, alias Anthony Lessard, qui est sur sa lancée de victoires consécutives. Une quinzaine de pilotes ont confirmé leur présence.

Une finale de 50 tours est prévue dans la division Nascar Vintage. Le classement est extrêmement serré puisque Chloé Grondin, Martin Lacombe, et Alexandre Tessier sont à égalité au premier rang.

Par ailleurs, plus d’une quinzaine de pilotes seront en piste pour une finale de 40 tours du Nascar Sport Compact Développement.

Enfin, ce sera la 4e manche du championnat les 5 étoiles Mac Rod Shop des légendes modifiées, soit l’avant-dernière avant la consécration du champion de cette division. Au classement général, Keven Jobin est en tête avec 112 points et il est suivi de près par Gabriel Jeannotte. Rien n’est coulé dans le béton pour ces derniers puisque Hugo St-Cyr, Vincent Fournier, et Antony Bilodeau pourraient sortir un lapin de leur chapeau lors de la finale de 50 tours.

Les estrades seront ouvertes au public dès 10 h 45.

Source: Sonia Godbout, relationniste



