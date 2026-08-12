Autodrome Chaudière
Des bolides «Pro Stock» en piste samedi
Outre un hommage qui sera rendu à Langis Caron, l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction sera l’hôte de la série Granite State Pro Stock, ce samedi 15 août.
Déjà huit des 10 premiers pilotes américains au championnat, ont confirmé leurs présences. Actuellement, une vingtaine de coureurs ont signifié qu’ils seront en piste et d'autres pourraient s’ajouter en cours de semaine.
Au nombre des têtes d'affiche du Québec, on comptera Jeff Côté, Raphaël Lessard no.48, Alex Labbé, William Roberge, Michael Lavoie, Jonathan Desbiens, et Alexandre Fireball Tardif, qui avait remporté l’épreuve l’année dernière.
Autres divisions
Il s'agira de la 5e présence de la division Nascar Sportsman sur l'ovale de la Beauce. Les spectateurs se demandent qui pourrait bien arrêter le King de Bellechasse, alias Anthony Lessard, qui est sur sa lancée de victoires consécutives. Une quinzaine de pilotes ont confirmé leur présence.
Une finale de 50 tours est prévue dans la division Nascar Vintage. Le classement est extrêmement serré puisque Chloé Grondin, Martin Lacombe, et Alexandre Tessier sont à égalité au premier rang.
Par ailleurs, plus d’une quinzaine de pilotes seront en piste pour une finale de 40 tours du Nascar Sport Compact Développement.
Enfin, ce sera la 4e manche du championnat les 5 étoiles Mac Rod Shop des légendes modifiées, soit l’avant-dernière avant la consécration du champion de cette division. Au classement général, Keven Jobin est en tête avec 112 points et il est suivi de près par Gabriel Jeannotte. Rien n’est coulé dans le béton pour ces derniers puisque Hugo St-Cyr, Vincent Fournier, et Antony Bilodeau pourraient sortir un lapin de leur chapeau lors de la finale de 50 tours.
Les estrades seront ouvertes au public dès 10 h 45.
Source: Sonia Godbout, relationniste
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Dekhockey: un franc succès pour la première saison des Jarrets Noirs
La concession des Jarrets Noirs du Dekhockey Saint-Georges a connu un franc succès pour sa toute première saison au Circuit relève. Cette toute nouvelle ligue réunit neuf concessions de partout à travers la province et comprend cinq catégories (M9, M11, M13, M15 et M18). Elle a été mise en place par des passionnés, dont Michael Gilbert, ...LIRE LA SUITE
Philippe Poulin participe à la course à pied la plus spectaculaire au monde
Le Beaucevillois Philippe Poulin participera, ce samedi 22 août, à ce qui est considéré comme la course à pied la plus spectaculaire au monde. En effet, l'athlète de 23 ans sera parmi les quelques 350 inscrits à l'épreuve de skyrunning (course en montagne) appelée Trofeo Kima , qui sera disputée à Val Masino, dans les Alpes italiennes. ...LIRE LA SUITE
Golf junior: Noah Fecteau est champion provincial
Le jeune golfeur de Saint-Georges, Noah Fecteau, vient de remporter le Championnat provincial junior en partie par trous ( Match Play ) de Golf Québec. En grande finale, après trois jours de duels sur le parcours du Club de golf Knowlton, il s’est imposé 3 et 2 face à Mikael Coupal, du Mont Saint-Hilaire, pour mettre la main sur le ...LIRE LA SUITE