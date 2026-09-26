La soirée de Mathieu Olivier couronnée d’une victoire

Une victoire des Chevaliers, qui a suivi le retrait du chandail de Mathieu Olivier, qui a porté le numéro 24 en 2012-2013 à l’époque des Commandeurs de Lévis.

C’était une soirée importante à l’Aréna de Lévis en ce 25 septembre, alors que l’organisation procédait au retrait du chandail de Mathieu Olivier, qui a porté le numéro 24 en 2012-2013 à l’époque des Commandeurs de Lévis.

Le grand gaillard obtenait cet honneur grâce à son attachement aux valeurs de l’organisation, son éthique de travail, sa détermination et sa résilience. Il est le quatrième et dernier joueur de l’ère Commandeurs à voir son chandail hissé au plafond de l’Aréna de Lévis. De nombreux membres de sa famille et amis étaient sur place, dont plusieurs arborant les couleurs des Blue Jackets de Columbus.

Il y avait tout de même un match au programme après les 20 minutes de cérémonie, et le Rousseau-Royal était l'équipe visiteuse. Ce sont d'ailleurs eux qui ont ouvert la marque rapidement grâce au filet de Daniele Di Marzo.

Les Chevaliers s’inspirent ensuite de l’homme honoré pour niveler la marque à 6:50, alors qu’Alexandre Paradis noircit la feuille de pointage en avantage numérique. Les visiteurs font payer les Chevaliers en marquant à leur tour avec l’avantage d’un homme; Kosta Jr Stafylakis en est le buteur. C'est 2-1 Laval-Montréal après 20 minutes.

La deuxième période est l’affaire des Chevaliers, qui passent plus de la moitié du engagement médian en zone adverse, ce qui mène à deux buts. Tout d’abord, Joseph Vachon porte le tableau indicateur à 2-2. Quelques instants plus tard, c'est Justin Henri qui inscrit son premier de la campagne, un but marqué à 11:18 en avantage numérique. C'est 3-2 Lévis après 40 minutes de jeu.

Rapidement, le Rousseau-Royal réplique avec la réponse de Dominic Duplantie, un second filet inscrit en avantage numérique ce soir pour la troupe de Gianni Cantini. Les Chevaliers répondent toutefois avec le second but de la soirée d'Alexandre Paradis, suivi d'un filet d'assurance dans une cage déserte signé Simon Delarosbil.

Marque finale: 5-3 Lévis

Dans l'ordre, les trois étoiles du match sont allées à Alexandre Paradis (Chevaliers), Simon Delarosbil (Chevaliers), et Daniele Di Marzo (Rousseau-Royal)

Le prochain match aura lieu le 30 septembre, alors que les Albatros du Collège Notre-Dame seront les visiteurs à l’Aréna de Lévis.

Rédaction: Mathieu Caron, directeur des communication et responsable des réseaux sociaux