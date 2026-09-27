Une première soirée de 10e saison réussie

C’est devant plusieurs centaines de spectateurs que la dixième saison de la Ligue régionale de hockey senior AA s’est mise en branle, vendredi soir.

Voici le résumé de cette soirée complète alors que les dix équipes étaient en action.

Windsor 5 — Val-des-Sources 3

Le Desjardins – Wild de Windsor s’est présenté à Val-des-Sources, vendredi soir, avec plusieurs nouveaux venus en uniforme, comme l’avait mentionné l’entraîneur-chef Denis Roy.

L’équipe a été mise au défi et est revenue avec une victoire de 5-3 contre des Nordik Blades très coriaces.

Les locaux ont pris les devants 1-0 et 2-1, en première période, avec les buts de Loïc Millette et d’Olivier Lefebvre.

Samuel Grégoire et Olivier Poirier ont permis aux Windsorois de revenir de l’arrière et la première période s’est terminée à égalité 2-2.

William Leclerc a marqué le premier de ses deux buts, en deuxième période, pour procurer une avance de 3-2 au Wild.

Samuel Grégoire a marqué, à son tour, son deuxième but du match, à 12 :15 en troisième période, et le Wild menait 4-2 jusqu’à ce que Mathias Milette réduise l’écart à un seul but avec moins de quatre minutes à faire dans l’engagement.

Avec 45 secondes à faire, William Leclerc a envoyé une rondelle dans un filet désert et le Wild l’emportait 5-3.

Soulignons que Jérémy Laroche, du Wild, a été expulsé à la période médiane car il a obtenu une deuxième pénalité de 10 minutes pour mauvaise conduite dans le même match.

Les Windsorois ont dirigé 38 lancers vers le gardien Drew Morin tandis que Vincent Garneau, à son premier match officiel, recevait 23 lancers.

Coaticook 7 — Haut-Saint-François 3

Le Dynamik Service agricole de Coaticook a défait les Sharks Huppé Réfrigération du Haut-Saint-François au compte de 7-3 à East Angus.

Les Sharks avaient pris les devants 1-0 à la période initiale sur le but de Jacob Tessier-Gagnon, mais le Dynamik a répliqué avec les buts de Marc-Antoine Ducharme et Nicolas Davignon-Kasny avant la fin de l’engagement.

Zack Robert a permis aux Coaticookois de prendre une confortable avance à la période médiane alors qu’il a réussi un tour du chapeau naturel, ce qui veut dire trois buts consécutifs.

Maxime Roger a réduit l’écart pour les Sharks avec moins de deux minutes à faire à la période, mais Raphaël Lapierre a redonné une avance de quatre buts au Dynamik avant la fin de la période.

Antonin Fréchette, pour le Dynamik, et Jordan Roy, pour les Sharks, ont complété le pointage.

Les Coaticookois ont dirigé 43 lancers vers Isaak Côté-Morissette et Maxime Blanchard tandis que Philippe Dion recevait 37 tirs.

La Guadeloupe 7 — Daveluyville 8

Le JB de Daveluyville a eu chaud contre le DLC de La Guadeloupe avec un gain de 8-7 au Centre sportif Piché.

Justin Goudreau (2), Noah Larivée, Alexandre Pellerin et Jordan Pellerin avaient procuré une confortable avance de 8-4 au JB jusqu’à ce que Dimitry Gagnon, Maxime Gagné et Félix Tanguay répliquent et réduisent l’écart à un seul but.

Félix Champagne, Charles-Olivier Jodoin et Lenny St-Gelais ont réussi les autres buts des vainqueurs tandis que Ralph Gagnon, Patrice Charbonneau et Nicolas Daigle (2) ont marqué ceux du DLC.

Les joueurs du JB ont envoyé 54 rondelles vers le gardien Xavier Bolduc tandis qu’Alex Larivée recevait 43 tirs.

Lac-Mégantic 5 — Saint-Cyrille 7

Le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille a bien réussi sa rentrée locale en défaisant les champions en titre, le Sauro de Lac-Mégantic, au compte de 7-5.

Le deuxième but du match d’Alexis Minville et celui de Justin Cloutier ont fait la différence dans les derniers instants de cette rencontre.

Félix Plouffe (2), Alexandre Oligny-Root et Richard Collet ont réussi les autres filets des vainqueurs.

Les buteurs pour les Méganticois sont Xavier Paquin (3), Antoine Savard et Édouard Dostie.

Les Cyrillois ont dirigé 37 lancers vers Antoine Pelletier et Justin Fréchette tandis que William Giroux recevait 35 tirs.

Princeville 4 — Louiseville 3 (FUS.)

Les Cobras de Princeville ont remporté une grosse victoire de 4-3, en tirs de barrage, contre les Constructions Côté à Louiseville, vendredi soir, pour bien amorcer cette nouvelle saison régulière dans la Ligue régionale de hockey senior AA.

Philippe Lecours et Maxime Boisvert ont inscrit les buts des Princevillois, dans cette fusillade qui a duré quatre rondes, tandis que Benjamin Parent a été le seul à déjouer Luka Lamontagne qui a reçu 43 lancers tout comme Jonathan Brisson.

Après une première période sans but, les locaux ont pris les devants 1-0 dès la 40e seconde de jeu de la période médiane avec le but de Jérémy Désilets.

Alex Lessard a répliqué, pour la troupe de Marc Simoneau, avec moins de neuf minutes à faire à l’engagement.

Matis Nolette et Charles-Olivier Crépeau ont procuré deux avances aux Cobras, mais Benjamin Parent et Alex Boies ont ramené les deux équipes à égalité, dont le but de Boies marqué avec 32 secondes à faire en troisième période.

Enfin, cinq matchs sont programmés pour la soirée du vendredi 2 octobre, qui mettront aux prises Princeville à Lac-Mégantic, Val-des-Sources à Coaticook, Haut-Saint-François à La Guadeloupe, Louiseville à Daveluyville, et Saint-Cyrille à Windsor

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey senior AA