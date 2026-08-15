Les Jarrets Noirs prennent les devants en séries

Les Jarrets Noirs de Beauce ont bien amorcé leur parcours éliminatoire en remportant leurs deux premiers matchs face aux Pirates de Haute-Saint-Charles, dans une série 3 de 5 de la Ligue de baseball senior majeur du Québec.

Lors du premier affrontement, les Jarrets ont signé une victoire de 10 à 9 au terme d’un duel chaudement disputé. Jimmy Chabot a livré une solide performance au monticule, retirant trois frappeurs sur des prises et n’accordant que trois points mérités.

À l’attaque, Bernard Parent et Raphaël Paquet ont chacun frappé deux coups sûrs. Les Jarrets ont aussi fait preuve de patience au bâton en soutirant 11 buts sur balles, tout en mettant de la pression sur la défensive adverse grâce à plusieurs buts volés.

L’organisation a également souligné l’apport des partisans, dont l’énergie aurait contribué à l’ambiance de ce premier match des séries.

Les Jarrets ont ensuite poursuivi sur leur lancée ce vendredi soir, à Saint-Georges, en remportant le deuxième duel de la série par la marque de 20 à 1.

Avec ces deux victoires, la formation beauceronne se place dans une position favorable pour la suite de cette première ronde. La série est toutefois loin d’être terminée, alors que les Pirates tenteront de prolonger leur parcours lors des prochains affrontements.

