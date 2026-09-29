Football: fin de semaine victorieuse pour L’Embâcle

L’équipe de football juvénile de L’Embâcle, de la Polyvalente Benoît-Vachon à Sainte-Marie, était sur le terrain samedi après-midi pour y affronter les Montagnards à la Polyvalente de Thetford.

La première demie a été dominée par les défensives. Le seul touché de cette séquence est venu des unités spéciales lorsque Jules Couturier a recouvert un ballon échappé avant de filer jusque dans la zone des buts pour inscrire le majeur. À la mi-temps, les visiteurs détenaient une avance de 9 à 0.

L’attaque de L’Embâcle a toutefois trouvé son rythme en seconde demie. Les demis offensifs Maxime-Olivier Morin, auteur de deux touchés, et Jeronimo Lopez Silvera ont tous les deux franchi la ligne des buts au sol. Louis-Félix Labbé a complété la marque en captant une passe de touché. Au poste de quart-arrière, Jérémy Gravel a dirigé l’attaque avec aplomb et efficacité.

Grâce à cette solide performance d’équipe, L’Embâcle a signé une victoire convaincante de 37 à 13, portant ainsi sa fiche à 4 victoires et aucune défaite. Il s’agit également d’un quatrième gain consécutif pour la formation beauceronne.

L’Embâcle (4-0) recevra maintenant la visite des Maristes (3-0-1) ce vendredi à 19 h 30, au stade DuBreton de la Polyvalente Bélanger-Vachon. Un affrontement qui promet entre deux des meilleures équipes du circuit.

L’Embâcle benjamin triomphe du Phénix

Dimanche, l’équipe de football benjamin de L’Embâcle disputait son deuxième match de la saison en visitant le Phénix de l’École polyvalente La Pocatière.

Les joueurs de L’Embâcle ont donné le ton dès leur première possession offensive en s’inscrivant au tableau, une avance qu’ils n’ont jamais laissée filer par la suite.

Une fois de plus, Olivier Breton a connu un excellent match, inscrivant trois touchés au sol. Les autres demis offensifs, Hubert Dunberry et Donovan Lessard, ont également contribué à l’attaque en franchissant la zone des buts par la course. Par la voie des airs, Nathan Morin-Turcotte a ajouté un majeur à la suite d’une belle passe du quart-arrière Jordan Thivierge.

Du côté défensif, L’Embâcle a encore une fois été intraitable. L’unité a signé un deuxième blanchissage consécutif, limitant complètement les attaques adverses et confirmant sa place parmi les meilleures défensives du circuit.

Grâce à cette solide performance collective, L’Embâcle poursuit son excellent début de saison en portant sa fiche à 2 victoires et aucun revers. Le prochain match de l’équipe aura lieu samedi le 3 octobre à 10h contre les Grizzlys de Louis-Jacques Casault à la PBV.

Marque finale : L’Embâcle 36, Le Phénix 0.

Pour ce qui est des joueurs de L’Embâcle cadet, ils étaient en congé ce week-end. Ils reprendront l’action samedi à 11 h 30 en visitant les Patriotes de la polyvalente Bélanger à Saint-Martin.