Les Condors football frappent fort à Trois-Rivières

Après avoir échappé un duel serré contre Lévis la semaine dernière, les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches ont retrouvé le chemin de la victoire avec un gain de 31 à 7 face aux Diablos du Cégep de Trois-Rivières, samedi après-midi, sur le terrain adverse.

Dominants dans les trois phases du jeu, les Beaucerons ont rapidement imposé leur rythme et n'ont jamais regardé derrière.

« Après notre dernier match, nous voulions rebondir avec une performance complète. Les joueurs ont répondu au défi et ont joué avec beaucoup d'intensité pendant quatre quarts. J'ai particulièrement aimé notre exécution et notre discipline des deux côtés du ballon », a souligné Marc Loranger, entraîneur-chef des Condors.

L'attaque poursuit sur sa lancée

Efficace du premier au dernier quart, l'offensive des Condors a encore une fois trouvé plusieurs façons de faire avancer le ballon. Le quart-arrière Elliott Poulin s'est démarqué avec 24 passes complétées pour des gains de 328 verges et une passe de touché. Il a également ajouté un touché au sol.

Le receveur Tevin‑Joseph Mugisha a été la cible favorite de Poulin avec huit attrapés pour 107 verges. Benjamin Dallaire a lui aussi connu une excellente sortie avec cinq réceptions pour 98 verges et un touché.

Au sol, Adam Giguère a mené la charge avec 12 courses pour 82 verges et un touché. L'autre touché des Condors a été inscrit par Baptiste Roche.

La défensive ferme la porte

La défensive beauceronne a limité les Diablos à un seul touché tout en multipliant les gros jeux dans les moments importants.

Le demi défensif Raphaël Bélanger a connu un fort match avec un plaqué solo, sept plaqués assistés et une interception réalisée à la porte des buts des Condors.

À son premier départ en défensive, le secondeur Tommy Mac Millan a également laissé sa marque avec un plaqué solo, six plaqués assistés, un sac du quart et deux plaqués pour pertes. Mathias Bernard a pour sa part poursuivi sa solide saison avec un plaqué solo, six plaqués assistés, un sac du quart et trois plaqués pour pertes.

Prochain rendez-vous

Les Condors seront à nouveau en action le samedi 10 octobre à 13 h alors qu'ils rendront visite aux Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe.

Le dernier match à domicile de la saison régulière aura lieu le samedi 17 octobre à 19 h 30 avec la visite des Lynx du Cégep Édouard‑Montpetit. Cette rencontre marquera également l'hommage aux finissants des Condors football. Une collecte de denrées non périssables au profit de Moisson Beauce sera aussi organisée dans le cadre de ce match spécial présenté par GM.

Ailleurs en Division 2

Les Islanders du Collège John Abbott ont défait le Noir et Or du Cégep de Valleyfield 37 à 20. Les Lauréats du Cégep de Saint‑Hyacinthe ont eu le dessus 22 à 21 sur les Lynx du Cégep Édouard‑Montpetit. Les Nordiques du Collège Lionel‑Groulx ont vaincu les Faucons du Cégep de Lévis 29 à 9, tandis que les Volontaires du Cégep de Sherbrooke ont signé une victoire de 31 à 17 face aux Nomades du Collège Montmorency.